Boston daog sa Game One

BISAN pa man og napangagan sa iyang ngipon, apan, sa gihapon wa kapug-ngi, ang kabangis ni Isaiah Thomas sa korte aron pangulohan ang Boston Celtics ngadto sa 123-111 nga kadaogan sa Game One sa Eastern Conference best-of-seven semifinals batok sa Washington Wizards.

Ang insidente nga nahitabo sa first quarter pa lang, maoy tipik sa laing kasakitan nga nasagubang ni Thomas sa playoffs human sa kalit ug masakit nga kamatayon sa iyang igsuong babaye nga si Chyna Thomas kinsa namatay sa car accident didto sa Tacoma, Washington.

Si Thomas wa makakuyog sa team paingon sa Washington tungod kay mitambong kini sa lubong sa iyang igsuon uban ni Danny Ainge, ang president sa Boston basketball operations, ug assistant coach Jerome Allen.

“I got in at 4 a.m.,” matod ni Thomas kansang Celtics maoy nakauna sa series, 1-0, sa ilang semis matchup. “It’s tough, but it’s the playoffs so there are no excuses. I decided to play and I just tried to give it all for my team.”

Sa maong duwa, si Thomas mitali og 33 puntos ug siyam ka assists alang sa Boston kinsa nakapabuto usab og 19 ka triples.

Si Al Horford adunay 21 puntos, 10 ka rebounds ug siyam ka assists samtang si Jae Crowder mitapos sa duwa nga may 24 puntos.

Ang Wizards napuno sa ka­lagsik sa sayong bahin ug gani nakaposte pa kini og 17 puntos nga labw. Apan ang Celtic hinayhinay nga mipahak sa labaw samtang gipalingkod pa si Thomas nga gitambalan pa ang iyang ngipon sa second quarter.

“I didn’t know if we’d ever score and I didn’t know if they’ve ever stop scoring,” pasabot ni Celtics coach Brad Stevens.

Si Bradley Beal maoy nag-una sa Washington nga may 27 puntos, midugang si John Wall og 20 ug 16 ka assits.

Wa usab dayon makasulbad ang Wizards sa dihang sa wala damha gilakip si Marcus Smart sa mga starters sa third quarter.

Sa niaging tuig, nag-abot gihapon kining duha sa playoffs. Niadtong higayona gi-swept sa Boston ang series.

Diha na nabantayi ni Thomas nga napangag siya sa atol sa timeout human mipabaha og mga puntos ang Wizards sa first quarter. Sa second quarter gidala siya sa locker room ug gitambalan ug ning higayona ang iyang mga kauban mikulit og 13-2 nga rally nga nakapahak sa labaw sa Washington.

Human sa third quarter, ang Boston nakaposte na og 15 puntos ngalabaw.

Sa Western conference, hingpit nga gisirad-an sa Utah Jazz ang pultahan sa Los Angeles Clippers sa second round pinaagi sa 104-91 nga kadaugan.

Si Gordon Hayward maoy nanginit alang sa fifth-seed nga Jazz kinsa mitapos sa series sa first round playoff, 4-3, batok sa fourth seed nga Clippers.

Ang 22-15 nga rally sa se­cond quarter naghatag og momentum sa Jazz apan nakabaton usab kini og sunodsunod nga pagpanghulga.

Ilang ikasangka sa Western Conference semifinals ang nakapahuway na og maayo nga Golden State Warriors alang sa conference semifinals sugod sa Martes didto sa Oakland.

Si Hayward mitali og 26 puntos, Derrick Favors ug George Hill pulos usab nakatampo og tag 17 puntos.

Nangulo sa Clippers si DeAndre Jordan kinsa nakakulit og double-doubles sa tanang duwa sa playoffs. Kagahapon siya adunay 24 puntos ug 17 ka rebounds. JBM,AP