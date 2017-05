Horn dili angay kompiyansaan

HUMAN gikaatubang ang Australian challenger nga si Jeff Horn, gipabuhagay ni World Boxing Organization (WBO) welterweight champion Manny Pacquiao nga sugdan gilayon niya sunod semana ang iyang subsub nga training alang sa ilang away karong Hulyo 2 didto sa Brisbane, Australia. Gihulagway ni Pacquiao si Horn nga adunay igong gidak-on ug hayan dili kini angay nga kakompiyansaan. Gibasehan usab ni Pacquiao ang mga istorya sa mga Filipino didto sa Australia ug sa mga boxing expert nga dili gyud angay nga ipagamay si Horn. “May kalakihan nga, pero bahagya lang at walang masyadong magiging advantage,” matod sa close-in ni Pacquiao nga si Choy Garcia, kinsa, ubang ni assistant trainer Roger “Haplas” Fernandez ang mikuyog ni Pacquiao didto sa Australian sa niaging semana alang sa promotional tour sa ilang umaabot nga away. “Pero kailangan ding paghandaang mabuti.” Gumikan kay adunay may senate sessions karong adlawa, ang gym work mosugod sa tungatungang bahin ning semanaha, pahibawo sa kasamtangang 147-lbs. king. Niabot niadtong usang adlaw ang bagitong senador uban sa iyang asawa nga si Jinkee gikan sa Australia. Usa sa iya karong giasikaso mao ang damyos nga namugna linog nga miigo sa iyang probinsiya sa General Santos City. Wa niya isalikway nga posibilidad nga madelatar ang pagsugod sa iyang ensayo kon ug galing dakodako ang damyos nga nahimo sa maong linog. Gituohan nga mapuno ang 55,000-seat nga Suncorp Arena sa Brisbane, Australia sa maong away nga gihulagwayng pinakadakong boxing event sa maong nasod. Si Roger “Haplas” Fernandez, ang assistant trainer ni Pacquiao, mibutyag nga ang ilang team naghan-ay na karon sa schedule sa training. Matod ni Haplas nga taas man tuod si Horn apan iya kining gihulagway nga susama lang kini og gidak-on sa Mexican-American nga si Jessie Vargas, kinsa maoy gilangkatan ni Pacquiao sa titulo sa niaging tuig.

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Mayo 02, 2017.

