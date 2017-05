Olmilla miharos sa Baybay Triathlon

NALANGKAT ni Tri National duathlon member Joland Olmilla ang iyang unang titulo sa triathlon race human niya lupiga si Banjo Norte sa sprint finish sa Baybay 8080 Triathlon sa Baybay, Leyte niadtong Dominggo. Si Olmilla sa Omega Pro Triathlon Tema mipukan ni Norte sa gripping race aron pagtapos sa lumba nga gisugdan sa 200-meter nga 1.9 kilometer swim, 65 k bike ug 14k nga dagan. Kini iyang gihuman sulod sa tulo ka oras, 32 minutos ug 43 segundos aron langkaton ang overall title sa iyang ikaupat nga pagsalmot sa triathlon. Si Norte mirehistro usab og 3:32:44 alang sa ikaduhang luna samtang ang ikatulong puwesto giangkon ni Ralp Arche sa Sante Barley sa 3:39.14. Misugod pagbingat ang 24 anyos nga Olmilla sa tungatungang bahin sa kinatibuk-ang rota human siya mabintahai sa langoy ug sa biskelita. Ang kadaugan nagkatapak sa dimaayong kasinatian nga nahitabo sa iyang pagsalmot sa 2017 Xterra sa Danao sa niaging semana diini siya ang unang mitabok sa finish line apan iyang giangkon sa mga organizers nga sayop ang rota nga iyang giagian. Matod ni Olmilla nga andam na gyud unta nga moaward kaniya ang mga organizers sanglit wala kini mahibawo nga sayop nga rota ang iyang giagian. Apan iya kining gitug-anan sa tinuod ug mapasalamaton kini sa iyang gihimo. Samtang sa laing bahin, si Cianyl Jamae Gonzalez mao usab ang mipatugbabaw sa women’s class sa oras nga 4:12:01.

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Mayo 02, 2017.

