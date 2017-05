Cavs, Rockets nag-wild sa Game One

TALIWALA sa hataas nga pagpahuway, gipakita sa defending champion Cleveland Cavaliers nga wala silay kalaay ug kapuol nga nasinati sa dihang ilang gilubong ang Toronto Raptors, 116-105, kagahapon sa pagsugod sa Game One sa Eastern Conference semifinals best-of-seven series.

Si LeBron James mipabaha og 35 puntos, midugang og 24 si Kyrie Irving alang sa Cavaliers kinsa wala makaduwa sukad niadtong Abril 23 human nila giharos ang Indiana Pacers, 4-0, sa 1st round sa playoffs.

Ang Toronto nahagsa ngadto sa 1-12 sa playoff openers. Ang Game Two duwaon karong Miyerkules (Huwebes sa Pilipinas).

“As a team I think we had great energy, and even some of the mistakes that we had we were able to cover up for because our energy level was high,” matod ni James. “But we’ll be a lot better on Wednesday.”

Sa pildirong Toronto, si Kyle Lowry mitali og 20 ug 19 usab ang nahatag ni DeMar Rozan. Human mabiyai og 15 puntos, ang Raptors nakasikit pa unta kini ug napahakan ang labaw sa Cavaliers ngadto sa tres puntos na lang nga maoy nakaaghat ni coach Tyronn Lue sa pagtawag og timeout.

Kadto maoy pinakaduol nga nahimo sa Toronto sanglit, sa pagpangulo ni James, nakuha na usab og balik sa Cavaliers ang momentum sa duwa aron inaton og balik ang labaw.

a Western Conference, kon unsa ka yahong kadaugan ang napakita sa Cavaliers sulod sa ilang kaugalingong korte, dako ang kalahian sa nahitabo didto sa San Antonio.

Kini human nga ang Spurs nga maoy host sa Game One sa ilang semis series maoy gilubong sa bisitang Houston Rockets, 126-99.

Numero unong problema sa Spurs mao ang ilang kapakyas sa pagpakgang sa mga outside shooters sa Rockets kinsa dali kaayong nakasulbong sa maong panag-engkwentro.

Si Trevor Ariza mipabaha og lima ka triples ug mitapos sa duwa nga ay 23 puntos alang sa 1-0 nga bintaha sa series.

Sa first quarter pa gani, ang Houston nakaposte na og led 34-23, ug igo lang gipapuntos ang Spurs og 16 sa second period.

Ang bungoton nga si James Harden miyagyag og 20 puntos ug 14 ka assists samtang si Clint Capela.

Mibingat ngadto sa 29 puntos ang labaw sa Spurs human sa unang tulo ka quarters ug ning bahina ang Spurs mipapahuway na sa ilang mga starters timaan nga miisa na sila sa ilang puting bandera.

Si Kawhi Leonard mirehistro og 21 puntos, samtang si Tony Parker ug Jonathon Simmons may tag 11 puntos. JBM, AP