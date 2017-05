Bangis nga panimalos

Makaduwa pa kaha? Si Tony Parker (9), ang usa sa pambato sa San Antonio Spurs, nga gitabangan og yayong sa iyang kauban padulong sa ilang bench human kini ma-injured atol sa Game Two sa ilang semifinals series kagahapon batok sa Houston Rockets. Makaduwa kaha si Parker sa Game 3 nga motapon na sa korte sa Rockets? (AP)

MAKABUNGOG nga kadaugan maoy gibawos sa San Antonio Spurs ngadto sa Houston Rockets, 121-96, aron pagtabla sa ilang best-of-seven semis sa Wes­tern Conference, 1-1, ka­g­ahapon. Sila si Pau Gasol, Manu GInobili ug Jonathan Simmons ang nakahatag og saktong enerhiya sa Spurs sa pagsugod sa fourth quarter pinaagi sa pagdominar sa ilawom nga bahin ug pagduslit sa 9-0 nga rally aron bingat sa ilang labaw 97-83, 10:15 ang nahabilin sa oras. Apan ang kahilom, sa kalit lang, maoy mibanos sulod sa AT&T Arena sa dihang si Tony Parker ang wa makabarog human sa linayatay samtang nagpanghikap sa iyang tuhod sa iyang pagtugpa. Pero imbis mangaluya sa pagkawagtang ni Parker, ang kalagsik maoy mipatugbabaw ug sa wa damha ang Spurs mipahagsa og 19-0 nga rally hangtod nga miabot ang labaw ngadto sa 30 puntos, 118-88, tres minutos kapin ang nahabilin. Si James Harden igo lang mitali og 13 puntos samtang si Anderson kinsa adunay 11 ka triples sa Game One, mitatak og 18 kagahapon. Motapon ang series sa korte sa Houston karong Biyernes (Sabado sa Pilipinas) alang sa Game 3. Sa Eastern semis, way paglubad ang pagkusokuso sa Cleveland Cavaliers ngadto sa Toronto Raptors, 125-103, aron sakmiton ang 2-0 nga labaw sa ilang kaugalingong series didto sa Quicken Loans Arena. Ang Cavs mipahagsa og 12-0 nga gisundan sa sunodsunod nga tres sa first quarter alang sa 34-22 nga dominasyon ug mipahugot sa ilang depensa aron inaton ngadto sa 62-48 nga labaw. Pugdol ang opensa sa Raptors nga gani si DeMar DeRozan igo rang naka one point sa first half. Si LeBron James nga mipusa og 19 sa first half, aduna kini 17 sa third quarter lang ug iyang naapsan ang recond ni Kareem Abdul Jabbar sa ikaduhang puwesto sa all-time playoff scoring sa NBA. Mipugos pa unta og duwa si Kyle Lowry sa third quarter bisan og dunay injured sa iyang tikod saa third quarter, apan gipagawas ra usab dayon kini dala ang 20 puntos ug lima ka assists sulod sa 29 minutos. Si James mitigom og 39 puntos sa maong kadaugan. Motapon sa korte sa Toronto ang Game 3 sa series karong Biyernes (Sabado sa Pilipinas). JBM, AP

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Mayo 05, 2017.

