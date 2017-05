Young: Mga atleta sa CV-7 gipasagdan lang sa DepEd

GIBASOL ni Cebu City Councilor Joy Augustus Young ang pangu sa Education Support Service Division sa Department of Education (DepEd) 7 human giingon nga gipasagdan niini ang mga atleta sa Central Visayas atol sa labing uwahi nga Palarong Pambansa sa Antique, isla sa Panay. Sa kasaysayan sa Central Visayas Regional Athletic Association (Cviraa) sa Palarong Pambansa, karong tuiga ang labing ubos nga ranking diin anaa kini sa 9th place. Gihulagway ni Young nga “poor management” ug “unprofessional” si Dr. Luz Jandayan, kinsa mao ang pangu sa DepEd 7 ESSD human wala kini mihatag og igong pagtagad isip pagpangandam sa maong tinuig nga paugnat sa kusog alang sa mga tinun-an sa elementarya ug hayskol. Si Young, assistant deputy mayor on Education sa dakbayan sa Sugbo, nagkanayon nga wala sila magkuwang sa suporta sa mga atleta nga ilang gipadala aron morepresentar sa Central Visayas apan gisaway niini si Jandayan kinsa nakahigayon pa og bakasyon sa nasod sa Canada pipila ka semana sa wa pa ang Palaro. Giingon nga usa ka dentista ang gitahasan ni Jandayan nga modumala una sa mga atleta sa wala pa siya. Gisaway usab ni Young ang DepEd 7 tungod sa ka strikto niini sa qualifications sa mga atleta susama sa basketball nga dili tibuok team ang ipadala niini. Nangayo usab siya og opis­yal nga pamahayag gikan sa regional director sa DepEd 7 kon nganong napildi ang Central Visayas ug giunsa nii­ni pagdala ang team sa Palarong Pambansa. Niadtong Sabado giingong nibiya ang taga-DepEd 7 ug gibiyaan lang ang mga atleta sa Antique. Karong Mayo 15, gikatakda nga mobisita ang secretary sa DepEd nga si Leonor Briones sa Sugbo ug motunol og suwat ang konsehal ngadto sa secretarya aron mausab ang qualifications sa pwedeng moapil sa Palaro ug himuon kini’ng exclusive sa mga tinun-an sa public schools nga maoy naandan kaniadto pa.

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Mayo 05, 2017.

Latest issues of SunStar Superbalita-Cebu also available on your mobile phones, laptops, and tablets. Subscribe to our digital editions at epaper.sunstar.com.ph and get a free seven-day trial.