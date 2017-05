Mainitong nakabawos

Unsa kahay nadungog. Mikisdom ang panagway ni John Wall (2) sa Washington Wizards human kini makadungog sa gipanulti ni coach Brad Stevens sa Boston Celtics (tuo) ngadto ni Bradley Beal (3) sa Wizards niining aktoha atol sa ilang duwa kagahapon sa Game 3 sa ilang Eastern semifinals best-of-seven series. (AP Photo)

MAINITON nga kombati maoy milamas sa dakong panimalos sa Washington Wizards sa dihang ilang gilubong ang Boston Celtics, 116-89, sa Game 3 sa ilang best-of-seven sa Eastern Conference semifinals series kagahapon diha mismo sa korte sa Washington. Si John Wall nangulo sa unom ka mga Wizards nga mipuga og double-figures aron tapyason ang bintaha sa Celtics sa series, 1-2. Ubos sa pagduslit ni Otto Porter Jr., ang Celtics mipabuto og 22-0 nga rally aron tapuson ang first quarter ngadto sa 34-12 nga labaw. Ang kainit sa duwa nagsugod sa second quarter dihang nagkabikil sila si Jonas Jerebko ug Ian Mahinmi dayon gisundan usab nila ni Kelly Oubree Jr. Wa makapugong si Oubree Jr. sa iyang kaugalingon sa dihang nasungag kini nga naigo sa siko ni Olynyk atol sa offensive play sa Boston ug dali kining miatake ug mitukmod ni Olynyk nga natukay-ang sa sawog. Ning higayona, naglabaw na ang Wizards, 45-23, 9:12 ang nahabilin sa first half. Gitawaga og offensive foul sa Olynyk samtang si Oubre Jr. na-ejected human pahamtangi og flagrant foul 2. Ang tulo a triples ni Bojan Bogdanovic maoy nakapabingat og maayo sa labaw sa Washington, 63-40, sa pagkapupos sa first half. Gikan niini, way paglubad ang pagkulata sa Wizards ngadto sa Boston ug miabot pa ngadto sa 30 puntos ang labaw. Gipagawas usab sa korte sila si Brandon Jennings ug Terry Rozier sa katapusang otso minutos sa kombati human nagpasingitay ang duha hinungdan gipahamtangan og duha ka technical fouls matag usa kanila. Wa man tuod mawad-i sa paglaom, apan ang pinakaduol nga nahimo sa Boston mao ra gyud ang pagtapwas sa labaw sa Wizards ngadto sa 19 puntos. Si John Wall mitapos sa duwa nga may 24 puntos ug walo ka assists samtang pulos tag 19 puntos usab ang natampo nila ni Porter ug Bogdanovic. Si Al Horford nangulo sa Boston nga may 16 ug 14 ang kang Kae Crowder samtang si Isaiah Thomas kinsa naka 53 puntos sa Game 2 igo lang nakalanit og 13. Ang Game 4 duwaon sa Lunes didto gihapon sa Washington. Samtang sa Western semis, miarangkada og sayon si Draymond Green ug gitiwas usab nila ni Kevin Durant ug Steph Curry sa uwahing bahin usban pagpukan sa Golden State Warriors ang Utah Jazz, 115-104, alang sa 2-0 nga bintaha sa ilang series didto sa Oracle Arena. Si Durant ug Curry nagkumboya og 16 puntos sa kinatibuk-ang 23 nga nahimo sa Warriors sa fourth quarter aron ibaliwala ang katapusang rally nga gimugna sa Jazz sa naghinapos nga bahin. Sayong nakaposte og 20 puntos nga labaw ang Warriors nga gidagkutan sa upat ka triples ni Green. Si Durant mitali og 25 puntos, 11 ka rebounds ug pito ka assists samtang si Curry mipakatap og 23 nga gilamasan og lima ka triples. Milabni usab og 21 puntos si Green nga may lima usab ka tres. JBM, AP

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Mayo 06, 2017.

