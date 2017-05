2 ka pinoyboxers pakyas didto sa Russia

DUHA ka Pinoy fighters ang tagsatagsang gipang-knockout sa ilang mga kontra niadtong Biyernes didto sa Ekaterinburg, Russia. Una si Eden Sonsona, ang kanhi world contender kinsa wala makaangkon og kapildihan sa 12 niya ka away sulod sa pito ka tuig human kini gitumba ug gipaundang ni Evgeny Chuprakov sa ikalima ka round. Ang lumad nga taga General Santos City nga may record 36-7-2, 13 knockouts ang natumba sa ikatulo nga round human maigo sa left hook ug nausban pa kini sa fourth round samtang nagreklamo human maigo ang ubos nga bahin sa iyang hawakan. Apan sa sunod nga round wa na kini makaantos pa sa mga gipangbuhiang kumo ni Chuprakov (18-0, 10KOs) ug napaluhod kini duol sa iyang corner hinungdan nga giundang sa referee ang away sa nahabiling 1:35 sa maong round. Sa kadaugan nadepensaan ni Chuprakos ang iyang WBO Inter-Continental junior lightweight title. "Tough loss for Eden," matod sa promoter/manager ni Sonsona nga si Jim Claude Manangquil sa Sanman Promotions. "We had high hopes for him. Back to drawing board for him." Wa usay suwerte ang laing Pinoy nga si Jimmy Paypa kinsa nakahatag og saktong kobati batok sa laing Russian nga si Shavkat Rakhimo apan sa kalit lang na-knockout kini sa ikaunom nga round. Daghan ang nagtuo nga anaa na sa maayong dalan paingon sa kadaugan si Paypa (19-4-1, 7 KOs) human kaduha niya matumba ang Russian-based fighter kinsa kalit nga nakapabuhagay og makusog nga upper cut nga miigo ngadto ni Paypa kinsa wa miadtar nga wa siya makabantay sa maong kinumo sa 1:17 sa 6th round. Usa ka left straight nga gibuhian ni Paypa ang mitumba ni Rakhimov (10-0, 8KOs) sa secnd round ug iya pa kining nausban sa third round pinaagi sa iyang right hook. Apan ang 22-anyos nga Rakhimov,wa mawad-I sa iyang determinasyon, mibarog og way puas nga nagsigi na lang og panumbag hantod nga naka-adjust kini sa inawayan ni Paypa. Ang knockout nga kadaugan naklaro human daw sa gitamnan sa Russian og usa ka uppercut ang walang tiyan ni Paypa kinsa naputlan sa makadiyot sa iyang gininhawa tungod sa tukman kasakit. Si Paypa nga ubos sa paggiya sa Ala Boxing padayong wa pay daog sa iyang tulo mga international fights diin duha ang pildi ug usa ang table. Sa niaging tuig iyang gipagaging ang kanhi world challenger nga si Bernabe Concepcion.

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Mayo 07, 2017.

