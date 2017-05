Cavs 3-0 na!

Gipasa. Si LeBron James (tuo) sa Cleveland Cavaliers nipasa sa bola ubos sa basket samtang, si Toronto Raptors guard Cory Joseph (6) nakalitan atol sa unang tunga sa oras sa Game 3 sa NBA basketball second-round playoff series sa Toronto kagahapon (Biyernes sa US). (AP Foto)

NANUKTOK na sa Eastern Conference Finals sa National Basketball Association (NBA) si Lebron James ug ang Cleveland Cavaliers human ilang gilampornas ang Toronto Raptors, 115-94, didto sa ilang balwarte. Sama sa naandan, gipangulohan ni James ang defending NBA champ pinaagi sa paghipos og 35 puntos ug niabag si Kevin Love ug Kyrie Irving og tag 16 puntos. Ang Raptors niduwa sa game 3 nga wala ang ilang star nga si Kyle Lowry gumikan sa ankle injury nga iyang naangkon sa game 2, gipangulohan ni De Mar DeRozan pinaagi sa iyang 37 puntos, niamot og 19 puntos ang ilang sentro nga si Jonas Valanciunas. Samtang, nitampo og 13 ug 12 puntos si Normal Powell ug Serge Ibaka para sa pilderong Raptors kinsa nameligro nga mobakasyon na kon mapilde sila sa game 4. Ang Cavaliers nihuygo sa ilang opensa sa 4th quarter pinaagi sa ilang hugot nga depensa ngadto sa Raptors kinsa igo lang nimugna og 3 puntos sulod sa unom ka minuto ug 30 segundos sa katapusang kwarter. Ang team ni LeBron nakaangkon og upat ka sunodsunod nga kapildihan sa pagtapos sa regular season apan nipakusog sa ilang depensa ug opensa pagsugod sa 1st round sa playoffs diin ilang gibutlogan ang Indiana Pacers sa best-of-seven-series ug karon 3-0 na usab sila batok sa Raptors. Rockets gibawsan Bisan kon wala ang ilang star point guard nga si Tony Parker, gibaslan sa San Antonio Spurs ang Houston Rockets 103-92 ni James Harden didto sa Toyota Center aron kuhaon og balik ang ilang homecourt advantage. Si Kawhi Leonard kinsa wala dayon makakuha sa iyang opensa sa unang kwarter ug LaMarcus Aldridge nihipos og tag 26 puntos para sa Spurs samtang 43 puntos ang gipaarak ni Harden apan wa gihapon kini magsilbi sa bete­rano nga mga batos ni coach Greg Popovich. Ang kaabag ni Harden nga si Trevor Ariza nipabuto og lima ka 3-point shots sa unang duha ka kwarter aron agakon ang Rockets 43-39 pagkahuman sa second half. Sa hinapos nga bahin third period, ang bench players sa Spurs nimugna og 10-0 run aron inaton sa 11 ang ilang labaw apan ang Rockets pina­ngulohan ni Harden nipabuto og 11-4 rally 72-68 sa fourth period. Gipakusgan sa Rockets ang ilang opensa apan kutob sa 8 puntos ra nila napakunhod ang labaw sa Spurs sa katapusang mga minutos ug si Danny Green ang nisilyo sa ilang kadaugan pinaagi sa pagpasulod sa iyang free throw. Ang game 4 ipahigayon sa gihapon sa ilang balwarte sama usab didto sa Raptors. PAC, AP

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Mayo 07, 2017.

