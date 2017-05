Mga sinalingan sa ilang tagsatagsa ka team nalakip sa gipang-trade

GIBUHIAN sa NLEX Road Warriors ang ilang mga sinaligan aron kuhaon ang serbisyo sa kanhi mga batos ni Coach Yeng Guiao nga nakahatag kaniya og kam­pyonato sa niagi niyang duha ka team. Sa blockbuster deal nga giaprobahan kagahapon sa PBA Commissioners Office, nakuha sa NLEX si Larry Fonacier ug JR Quiñahan gikan sa TnT KaTropa ug Globalport Batang Pier. Gibuhian sa Road Warriors ang ilang mga sinaligan lakip ang ilang star nga si Sean Anthony ug ilang mga rising star nga si Bradwyn Guinto ug Garvo Lanete. Ang NLEX ni-trade kang Lanete ngadto sa Globalport diin ila usab kining gi-trade sa Meralco Bolts bugti ni Jonathan Grey ug 2017 second round pick nga kanhi gipanag-iya sa Mahindra. Ang Globalport ni-send kang Anthony Semerad ug 2017 first round pick ngadto sa TNT para ni Fonacier nga ilang gi-trade ngadto sa NLEX para ni Anthony ug Guinto. Si Commissioner Chito Narvasa niaprub sa maong trade diin ang TNT nikuha kang Semerad ug first-round pick, ang Meralco nikuha kang Lane­te, nakuha sa NLEX sila sila Fonacier, Quiñahan ug ang Mahindra second round pick sa 2017 ug second round sa Globalport sa 2019 samtang ang Batangpier nakuha si Anthony, Guinto ug Grey. Ang maong trade maoy labing dako human niasumir si Guiao isip headcoach ug concurrent general manager usa ka adlaw human ilang nakuha si Alex Mallari gikan sa Mahindra bugti ni Glenn Khobuntin ug Eric Camson. Gipakusgan sa NLEX ang ilang line-up sanglit wa pa sila makatilaw og daog sa nagpa­dayong Commissioner's Cup. Base sa obserbasyon, ang Globalport maoy nabulahan human ilang nakuha mga maayong magduduwa.

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Mayo 07, 2017.

