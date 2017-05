Chavez gileksiyon ni Canelo

SAKTONG dominasyon ug gi­lek­syon ni Canelo Alvarez ang iyang kataganasod nga si Julio Cesar Chavez Jr. aron ya­nong angkunon ang unani­mous decision nga kadaugan sa Mobile-Arena sa Las Vegas. Si Alvarez (49-1-1, 34 KOs) mipakita sa iyang kaabtik ug kahanas nga dili matugbangan ni Chavez Jr. (50-3-1, 32 KOs), kinsa wa gyud makaigo og antimano sa bisan asa nga parte sa lawas ni Alvarez. Ang kaabtik ni Canelo, bisan pa man og nabintahaan siya sa gitas-on, ang naghatag kaniya og igong kahigayonan nga perming makabuhi sa iyang jab nga sundang og right straight, uppercuts ug left hooks ngadto sa kalawasan sa batan-on nga Chavez. Sa third round pa lang gani, mi­dagayday na ang dugo gikan sa ilong ni Chavez tungod sa mga jabs nga naangkon niini ug gihinayhinayan na usab ni Ca­­ne­lo pagbira ang mga mata niini.

Dihay mga higayon nga mosandig sa pisi si Alvarez aron pag-agni ni Chavez nga moataki apan way mahimo ang nauwahi tungod sa mga counter punches ni Canelo. Sa pagtingog na sa katapusang pagbagting sa kampaneriya, si Chavez mipadulong sa iyang corner nga kasagmuyo sa panagway ang maaninaw samtang mapasigarbuhon si Alvarez nga miisa-isa sa iyang kamot. Sa interview, sa dihang gipangutana kon kinsa ang sunod niyang gustong kontrahon, sa kalit lang mi-awop ang suga sulod sa palibot ug sa makita sa screen mao ang video package ni Gennady Golovkin nga migawas ug mipaingon sa ring, ug opisyal nga mianunsyo nga nagkasabot na ang duha ka kampo nga mag-away sa Septiyembre 16.(JBM)

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Mayo 08, 2017.

Latest issues of SunStar Superbalita-Cebu also available on your mobile phones, laptops, and tablets. Subscribe to our digital editions at epaper.sunstar.com.ph and get a free seven-day trial.