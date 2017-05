Warriors 3-0 na

Mikaway sa kamot. SI Golden State Warriors forward Kevin Durant (35) nikaway sa iyang kamot ngadto sa iyang fans human iyang kulbahinam nga pagduwa sa Game 3 sa NBA basketball second-round playoff series batok sa Utah Jazz, kagahapon (Sabado sa US), sa Salt Lake City.(AP Foto)

MIPAKATAP og 38 puntos si Kevin Durant ug ang Golden State Warriors mibaliwala sa lig-ong determinasyon sa Utah Jazz pinaagi sa 102-91 nga kadaugan aron sakmiton ang 3-0 nga bintaha sa West best-of-seven semifinals kagahapon. Suwayan pagtapos sa Warriors ang serya ugmang adlawa sa Game 4 nga adto gihapon duwaon sa korte sa Jazz sa Salt Lake City. Dala ang dakong pagtuo nga makahatag kanila og dakong bintaha ang homecourt, ang Jazz nakahatag og igong kombati batok sa Warriors. Sayo man tuod nga miarangkada ang Warriors apan ang Jazz, pinaagi sa pagpangulo sa ilang sentro nga si Rudy Gobert, nakamaniho sa pagsakmit sa ilang unang labaw, 48-47, ug sa pagkatapos sa fist half 50-49. Dili pa igo ila pa kining gibingat ngadto sa nuebe puntos nga labaw sa third quarter sa wala pa mobalik sa ilang dominasyon ang Warriors. Wa man tuod kaayo mangigo si Stephen Curry kinsa igo lang nakapasulod og unom sa 20 ka field goal ug si Klay Thompson nga may sais puntos lang, apan si Kevin Durant maoy mipas-an sa Warriors ngadto sa kadaugan. Nabiyaan, 75-74, sa fourth quarter, ang Warriors milusad og 10-4 nga rally aron bawi-on ang labaw. Sa katapusang kuwatro minutos sa duwa, ang Warriors nakaposte na og 89-84 nga bintaha nga giduslitan sa tres ni Curry ug sa sunod nilang posesyon sa bola gisundan usab gilayon kini sa laing tres ni Durant atubangan ni Gobert, 92-84. Wa usab magdugay, nagkabikil si Gobert og Durant nga maoy hinungdan nga napahamtangan og flagrant foul ug technical foul ang nauwahi. Apan way napasulod si Gobert sa iyang duha ka technical free throws. Si Gobert mitapos sa duwa nga may 21 puntos ug 15 ka rebounds samang si Gordon Hayward may 29 puntos alang sa Jazz kinsa nag-ungaw na karon sa ilang pagkataktak.JBM, AP

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Mayo 08, 2017.

Latest issues of SunStar Superbalita-Cebu also available on your mobile phones, laptops, and tablets. Subscribe to our digital editions at epaper.sunstar.com.ph and get a free seven-day trial.