Cavs 8-0 na sa playoffs

Gihansakag atubangan. Si LeBron James (23) sa Cleveland Cavaliers nga mihimo’g usa ka makusog nga hansak atubanga ni Serge Ibaka (9) sa Toronto Raptors niining aktoha atol sa ilang duwa kagahapon sa Game 4 sa best-of-seven semis sa Eastern Conference finals. (AP Foto)

NAWAGTANG man tuod ang dakong labaw sa Cleveland Cavaliers apan tukma nga nakuha nila pagbalik ang momentum sa duwa aron kompleto nga haruson ang Toronto Raptors, 109-102, sa semifinals round sa East Eastern Conference kagahapon. Sa naandan, si LeBron James padayong nagbangis sa playoffs alang sa Cavaliers kinsa komportable na unta kaayong nagpas-an sa 67-51 nga labaw sa third quarter. Apan sa wa mamatikdi nga sa kalit lang nalabwan sila sa Raptors 93-92 human mipabuto og dakong rally ang Toronto. Nabalik sa Cavaliers pagsakmit ang labaw human makapahagsa og tres si Kyrie Irving, 95-92, nga maoy nahimong dalan sa ilang kadaugan ug mitapos sa series, 4-0. Ang Cavaliers miharos usab sa Indiana Pacers sa first round ug sa kinatibuk-an, pabiling limpyo ang ilang record sa nagpadayon nga playoffs, 8-0. Si James mipakatap og 35 puntos, si Irving may 27, samtang si Kyle Korver nakapugnit usab og 18 puntos. Sa habig sa Raptors si Serge Ibaka adunay 23 puntos, DeMar Rozan nga milanit usab og 22. Magpaabot ang Cavaliers sa modaog tali sa Washington Wizards ug Boston Celtics alang sa Eastern Confe­rence finals. Kagahapon, gilubong sa Wizards ang Celtics, 121-120, aron tablahon ang ilang serya, 2-2. Si John Wall mitapi og 27 puntos ug 12 ka assists alang sa Washington, kini lakip ang siete puntos, tulo ka assists ug duha ka steals sa third quarter lang diin napugos usab ang Boston sa pagkomiter og walo ka turnovers. Nangulo sa Boston si Isaiah Thomas nga may 19 puntos. Mobalik sa korte sa Boston ang Game 5 karong Miyerkules (Huwebes sa Pilipinas). Gitabla usab sa Houston Rockets ang ilang serya batok sa San Antonio Spurs pinaagi sa 125-104 nga kadaugan. Si James Harden mipuga og 28 puntos ug 22 usab ang nadugang ni Eric Gordon alang sa Rockets nga nakabawi human sa duha ka sunodsunod nga kapildihan sa Spurs niining nagpadayong nga playoffs. Wala gyud makalabaw ang Spurs gikan sa pagsugod ug ang sunodsunod nga tres sa third quarter maoy miinat sa ilang bintaha. Ang Game 5 adto na usab duwaon sa San Antonio. JBM, AP

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Mayo 09, 2017.

