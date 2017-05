Cleveland, Golden State mag-abot sa NBA finals: Hontiveros, Padilla

MINNEAPOLIS – Dako ang pagtuo sa duha ka mga inilang Sugboanong basketbolista nga ang defending champion Cleveland Cavaliers ug 2015 champion Golden State Warriors mao na usab ang mag-abot sa 2017 NBA Finals. Sila si Dondon Hontiveros, kasamtangang shooting guard sa Alaska Aces, ug ni ex-PBA Alaska Aces 3-pointer Stephen Padilla, adunay managsamang panglantaw dihang nahinabi sa Sunstar Superbalita-US correspondent via online. Si Hontiveros, 6’2, founder sa DH25 basketball clinic ug training director sa Alaska Power Camp, miingon nga sa sinugdanan pa lang sa 2016-17 NBA season iyang gitagna nang daan nga mosulod playoffs ug sa top 5 mao ang Cavaliers, Warriors, San Antonio Spurs, Houston Rockets ug Los Angeles Clippers – butang nga iyang natag-anan. Dugang niya nga mag-abot usab sa East finals ang Boston Celtics ug Cavaliers diin ang nauwahi maoy mopatigbabaw. Hinuon wa gipakaubos ug gani nidayeg si Hontiveros sa katakos sa Washington Wizards sa second round nga kontra karon sa Celtics. Sa West finals, dugang ni Hontiveros, nga magharong ang Warriors ug Rockets ilabi na sa pagka-injured sa sinaligan sa San Antonio Spurs nga si Tony Parker. Apan ubos sa beteranong si coach Greg Popovich dili usab hingpit nga isalikway ang kapabilidad sa Spurs nga maoy makontra sa Warriors. Si Padilla, aduna usay susamang panglantaw ni Hontiveros, kanhi kauban sa Cebu Gems sa nawagtang nga MBA. Apan nagkanayon ang produkto sa UV Lancers kinsa atoa na magbasehan sa Orlando, Florida sa Estados Unidos nga ning tuiga, ang Warriors maoy moguwang NBA champions. “Warriors ug Cavs gihapon mag abot sa finals, makita nimo ang ilang dagan sa duwa. Para nako, kung sila ghapon, mura’g Warriors bai ang mo champion” panahom ni Padilla, kinsa usa sa mga fans sa Golden State.

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Mayo 09, 2017.

Latest issues of SunStar Superbalita-Cebu also available on your mobile phones, laptops, and tablets. Subscribe to our digital editions at epaper.sunstar.com.ph and get a free seven-day trial.