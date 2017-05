Ex-world champ gi-TKO ni Sultan

PADAYON ang pagsidlak sa karera sa batan-ong si Jonas Sultan human niya ma knockout si kanhi world flyweight champion Sonny Boy Jaro niadtong Dominggo sa Angono Sports Complex, Angono, Rizal province. Si Sultan (13-3, 9KOs) mipahimulos sa iyang kalagsik nga gisabayan og mga jabs ug straight sa sayong mga round nga pirming magbutang sa ka apiki sa beteranong 35-anyos nga Jaro (43-14, 30 Kos) kinsa maguwang og 10 ka tuig ni Sultan. Inspirado man tuod nga misaka sa ring si Jaro tungod sa mabaga niyang dumadapig sa maong dapit nga iyang gikonsiderar nga hometown, apan wa siya makapakgang sa kaidlas ni Sultan. Sa third round, naundang sa makadiyot ang away human maigo sa low blow si Sultan ug laing uppercut nga mitugpa sa bodega sa nauwahi sa ikaupat nga round.

Apan mipatugbabaw ang kabatan-on sa maong kagabhion, ug mitumaw ang pagduda kon makalahutay ug makasustenir pa ba sa pagdawat sa mga kumo si Jaro. Naaninaw ang katapusan sa away sa ikawalo nga hugna human ma-rogi si Jaro sa counter left nga gisundan og kombinasyon sa mga kumo ni Sultan. Nibarag nga nakasandig sa pisi ang beterano ug ning higayona daling mipatunga ang referee ug mipahunong sa away sa nahabiling 2:07 segundos sa maong round. Alang ni Sultan nga susama kadto sa usa ka world title fight tungod kay ex-world champion ang iyang kontra. Iyang gipanghinaot nga unta paawayon siya sa iyang promoter og world title fight. Ang maong away ubos sa kamanduan sa International Boxing Federation (IBF) alang sa Inter-Continental junior bantamweight belt ni Sultan kinsa lumad nga taga Tampilisan, Zamboanga del Norte, apan nagbasehan na karon sa Cebu City, diin kabahin siya sa ALA Boxing stable. Si Editor Villamor, kinsa maoy nag train ni Sultan, nagkanayon nga nagkinahanglang pa og duha o tulo ka away si Sultan una pa kini mahimong makaaway alang sa world title. Ang uwahi niyang records nagpakita nga human sa tulo niyang kapildihan sa sayong bahin sa iyang career, si Sul­tan mipugnit og upat ka sunodsunod usab ka knockout nga kadaugan lakip na ang pag-knockout ni Tatsuya Ikemizu sa Japan sa second round ug ni Makazole Tete sa South Africa. Si Michael Aldeguer, CEO sa Ala Boxing Promotions nga maoy nag-promote sa Pinoy Pride boxing series, nga iyang hatagan og igong exposure ang batan-ong Sultan sa umaabot niyang mga promotions.

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Mayo 09, 2017.

