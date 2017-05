Import misalbar sa Gins vs. Alaska

GISALBAR ni Justin Brownlee ang Barangay Ginebra pinaagi sa pagkompleto sa iyang three-point play sa himatyong segundos aron kuliton ang 103-102 nga kadaugan batok sa Alaska Aces niadtong Dominggo sa 2017 PBA Commissioner’s Cup sa Araneta Coliseum. Ang Kings naglabaw og ka­pin sa 10 puntos sa third quarter ug hinayhinay kining napapas hangtod nga nabiyaan sila og sais puntos sa katapusang tres minutos. Apan ang lay-up ni Joe Devance ug ang tres ni Kevin Ferrer maoy nakapasikit, 100-101, sa nahabiling 2:13 segundos. Nidag-om na unta ang kahigayonan sa Kings sa dihang si Chris Banchero nakakuha og foul nga maoy naghatod kaniya sa free throw line. Apan ang ikaduhang free throw mao ray napasulod ni Banchero, 100-102. Ang nahabilin nga 19 segundos sa duwa igo ra kaayo nga makapahimong bayani ni Brownlee kinsa mi-lay-up atubangan sa import sa Alaska nga si Cory Jefferson ug sa samang higayon nakakuha og foul. Iyang nakompleto ang three-point play sa katapusang 7.2 segundos. Duha ka higayon nga modaog pa unta ang Alaska apan pulos nasipyat sila si Jefferson ug JVee Casio sa ilang tagsatagsa ka mga itsa hangtod napupos ang oras. Sa kadaugan, ang Ginebra misaka ngadto sa 5-1 nga baraha samtang ang Alaska nahagsa sa 4-3. Sa sayo pa, gipukan sa Mahindra Floodbusters ang Blackwater Elite, 96-87. Ang bag-ong nakuha gikan sa trade nga sila si Glenn Khobuntin ug Eric Camson maoy nahimong lig-ong piyesa sa Floodbuster aron pakgangon ang ilang ikalima nga sunodsunod nga kapildihan.

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Mayo 09, 2017.

Latest issues of SunStar Superbalita-Cebu also available on your mobile phones, laptops, and tablets. Subscribe to our digital editions at epaper.sunstar.com.ph and get a free seven-day trial.