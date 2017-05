2 ka import sa PBA subhan karon

DILI lang kay ang Star Hotshot maoy moparada og bag-ong report karong gabii nga si Ricardo Ratliffe batok sa TNT Katropa sa PBA Commissioner’s Cup. Hasta pud diay ang GlobalPort kinsa mihulbot kang Justin Harper aron pagpabuhi og balik sa ilang paglaom sa dihang ilang ikasangka ang Meralco Bolts sa first game nga sugdan sa alas 4:15 ang takna sa hapon. Kini gikompirmar ni Bonnie Tan diin ang 27 anyos nga Harper maoy ilang ikatulong import sa nagpadayong conference human nila ni Sean Williams ug Malcolm White. Ang Batang Pier anaa nahimutang na karon sa ikasiyam nga puwesto sa standings nga may duha lang ka daog sa walo ka duwa, apan anaa pa gihapon kini kahigayonan nga masulod sa playoff race ilabi na kon makapangita sila og makahulip sa luna nga gibakantihan ni Terrence Romeo, kinsa nalakip sa Gilas Pilipinas. “Since wala si Terrence, kailangan namin ng scorer na import,” matod ni Tan. Si Harper, 6-10, beterano sa NBA kinsa nakaduwa sa Orlando, Detroit ug ning uwahi lang sa Philadelphia diin siya gipapirma og 10 ka adlaw nga kontrata niadtong Marso. Samtang sa Star, nagtuo si Hotshots coach Chito Victolero nga makahatag og dakong kalahian sa team ang presensiya ni Ratliffe kon itandi sa ilang unang import nga si Tony Mitchell. Gipasabot ni Victolero nga si Ratliffe gyud ang ilang unang target ilabi na kay na-injured si Marc Pingris apan wa kini nila makuha tungod kay nagduwa pa kini didto sa Korea hinungdan nga si Mitchell lang una ang ilang temporaryong gihulip.

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Mayo 10, 2017.

