Lowry posibling mobiya sa Raptors

HUMAN mapakyas na usab sa ilang tinguha sa pagbuntog ni LeBron James ug sa Cleveland Cavaliers, magsagubang og laing tahas ang Toronto Raptors ning umaabot nga mga adlaw.

Kini gumikan kay pipila sa ilang mga star players mo-expire na ang tagsatagsa ka mga kontrata.

Nag-una si Kyle Lowry nakahukom nga mosuway sa free agency bisan pa man og aduna siyay option nga usa ka tuig sa iyang kontrata.

Mao usab sila si Serge Ibaka ug P.J. Tucker kinsa nakuha pinaagi sa trade deadline sa pagtuo nga makatabang sa ilang kampanya sa playoffs.

Ang ilang forward nga si Patrick Patterson mipadayag usab nga gustong mag-free agent.

Human sila gi-sweep sa Cavaliers niadtong Martes, ang Raptors wa moluwat og pamahayag kalabot niini.

Ang bugtong natino niadtong adlawa mao ra gyud ang pamahayag ni Lowry nga dili niya gamiton ang $12 million nga option sa katapusang tuig sa iyang upat ka tuig nga kontrata nga iyang gipirmahan niadtong 2014 sa kantidad nga $48 million.

Ang pag-angkon og championship maoy anaa karon sa iyang alimpatakan.

“I want a ring,” matod niya. “That’s all that drives me. I want to just get better, I want to have fun, I want to win a ring. I want to make sure my family is happy. That’s all I’ve thought about right now.”

Si Lowry nag-average og 22.4 points, 7.0 assists ug 4.8 rebounds.

Si DeMar DeRozan, ang laing star player sa Raptors nga maoy katimbang ni Lowry, nahinugonan usab sa mga kahigayonan.

Gipasabot ni DeRozan, kinsa nakapirma og $135 million sulod sa lima ka tuig, nga haduol na gyud unta nga makaabot sila sa championship apan daw sa naigo sila sa traffic ug maglisod sila sa paglusot sa duha ka eskina.

Sa niaging tuig, ang Raptors napildi usab sa Cleveland sa Game 6 sa Eastern Conference finals.