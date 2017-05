Rockets gipatugpa sa Spurs

Manoy Gino. Gipakita sa beteranong si Manu Ginobili nga bisan pa man sa iyang pangidaron nga 39-anyos makahimo gihapon siya og sama sa gihimo sa mga batan-on sa dihang iyang gihansakan og atubangan si Ryan Anderson (wala) sa Houston Rockets sa Game 5 kagahapon sa ilang Western Conference semifinals sa NBA. (AP)

MINNEAPOLIS - Nagtamba­yayong sila si Danny Green ug Manu Ginobili sa Argentina aron ituboy ang San Antonio Spurs batok sa bisitang Houston Rockets pinaagi sa overtime nga kadaugan, 110-107, sa Game 5 sa Western Conference semifinals sa AT & T Center sa San Antonio, Texas, USA. Niini nasakmit og balik sa Spurs ang bintaha sa serya, 3-2, ug siya nila kini pagtapos sa Game 6 nga motapon og balik sa Toyota Center sa Houston City, Texas ugma. Sa pagkawagtang ni Kawhi Leonard kinsa nakabaton og angol sa iyang tikod, daw sa midag-on ang paglaom sa Spurs kinsa miduwa nga wala usab ang usa sa ilang sinaligan nga si Tony Parker tungod sa pagkaangol usab tuhod niini sa Game 3. Apan ang nakapabuhi sa ilang dugo mao ang panagtambayayong sa duha ka mga beteranong sila si Green ug Ginobili maoy nakapahaw-as sa naghingutas nga Spurs. Ang tres ni Green nga gisundan sa layup ni Ginobili ang naggiya aron makuha pagbalik sa Spurs ang labaw human kini perming mabiyaan naghinapos nga bahin sa regulation period. Gawas sa iyang importanting opensa, napakgang pa gyud ni Ginobili ang katapusang itsa ni James Harden sa tres nga mao unta ang magpa-overtime sa duwa sa ikaduhang higayon. Tukma sa pagkatapal, mitingog usab dayon ang katapusang buzzer nga mipupos sa kinatibuk-ang oras sa overtime period. Hinuon taliwala sa iyang pagka-angol sa uwahing bahin sa regulation period, si Leonard ang top scorer sa Spurs nga may 22 puntos kinuyogan sa 15 ka rebounds. Australian playmaker Patty Mills niyagyag sa 20 puntos, LaMarcus Aldridge 18 nga gibuwakan sa 14 rebounds, samtang tag 16 sila Green ug Ginobili. Si Jonathan Simmons ang laing Spur nga naka-double figure nga may 12. Ang nahagsa nga Rockets gipangulohan gihapon ni NBA MVP contender James Harden nga naka triple double performance pinaagi sa 33 puntos, 10 rebounds, 10 assists. Midonar usab sila si Patrick Beverley og 20 puntos, Ryan Anderson 19 ug Eric Gordon 11. Sinaksihan sa 18,418 ka mga fans sulod sa AT&T Center, mi­sa­mot kakulba da ang kahinam sa panag-engkuwentro sa dihang ang matag habig pulos mi­­­pa­hamtang og hugot nga pag­­de­pensa ilabi na sa overtime hi­­nungdan nga taodtaod gyud nga nalansang ang score sa 101-101. Nagpahipi sa makutas nga panag-engkuwentro mao ang Golden State Warriors kinsa nagpaabot kon si kinsa ang modaog sa duha aron ilang ika-engkuwentro sa Wes­tern Conference finals. Daniel Quin­dao-Guden, US correspondent

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Mayo 11, 2017.

