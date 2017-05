Ancajas modepensa, July 2

SA ikaduhang higayon, depensaan ni Jerwin Ancajas ang iyang International Boxing Federation (IBF) junior bantamweight title batok sa mandatory challenger niini nga si Teiru Kinoshita sa Japan isip undercard sa Manny Pacquiao-Jeff Horn sa Hulyo 2 sa Suncorp Stadium sa Brisbane, Australia. Kini gikompirmar ni Sean Gibbons, kinsa nagrepresentar ni Ancajas sa MP Promotions, sa interview sa Rappler. Si Ancajas (26-1-1, 17 knockouts) sa Panabo City, Philippines milangkat sa iyang titulo pinaagi sa unanimous decision nga kadaugan batok ni McJoe Arroyo niadtong Septiyembre ug nakadepensa kini batok ni Jose Alfredo Rodriguez pinaagi sa knockout sa ikapito nga round niadtong Enero. Samtang si Kinoshita (25-1-1, 8 KOs) sa Osaka, Japan maguwang og unom ka tuig ni Ancajas, ug ang bugtong kapildihan iyang naangkon niadtong 2014 sa mga kamot sa kasamtangang WBO bantamweight titleholder Zolani Tete. Siya kanhi jr. bantamweight champion mao karon ang no. 3 sa IBF. Human sa kapildihan, pulos 8-rounders lang iyang naawayan.

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Mayo 12, 2017.

