Estenzo moluwat isip team manager sa UC

HUMAN gipahibawo nga ang beteranong coach nga si Raul “Yayoy” Alcoseba mao na karon ang head coach sa University of Cebu (UC) Webmasters, miluwat usab dayon sa iyang katungdanan sa Atty. Baldomero Estenzo isip team manager sa maong unibersidad.

Sa dihang gikahinabi ning mantalaan, si Estenzo mipasabot nga iyang girespetuhan ang desisyon sa tag-iya sa eskuwelahan nga si Atty. Agusto Go kinsa mipatawag kanila og mipahibawo sa desisyon.

Apan sa samang higayon iyang gipadayag nga panahon na usab siguro nga mopahuway na siya sa pagdumala sa eskuwelahan nga iyang giala­ragan kapin sa upat ka dekada.

“Akong girespetuhan ang desisyon sa tag-iya. Basin dunay laing plano ang manage­ment. Pero it’s about time na siguro nga mopahuway na sab tag dala niini,” matod ni Estenzo.

Hulipan ni Alcoseba ang batan-ong si Atty. Kern Sesante, kanhi player sa UC kinsa maoy naggiya sa UC Webmasters sa niaging duha ka tuig.

“Sayang kay nindot na ra ba unta ang preparasyon ni Kern sa team karong tuiga. Kompleto na ang iyang lineup,” dugang ni Estenzo.

Gisaysay ni Estenzo nga dihay higayon nga nagka-istorya sila ni Atty. Go kabahin niini sa miaging pipila ka buwan.

“Ako siyang giingnan nga lahi man gud ang akong direksiyon sa team ug sa player. Ang championship is always there, pero ang importante ang value sa player ug ang pagka disiplinado niini. Mao bitaw nga daghang mga teams sa Manila nga ganahan kaayo mo pirate sa atong mga pla­yers kay mga disiplano man. Do you think maka produce tag players pareha nila ni JuneMar (Fajardo), Brian Heruela ug uban pang produkto nga nakaabot sa PBA kon wa nato disiplinaha?,” matod ni Estenzo.

Kagahapon, nagpatawag si Estenzo og meeting sa tanang mga UC coaches sa mga nagkalainlaing events aron pormal nga ipahibawo ang iyang pagluwat sa iyang katungdanan.

“Normally di man ta gyud na siya manghilabot basta sa sports, but I don’t know what happened,”ni Estenzo.

Sa niaging adlaw, pormal ug emosyonal usab nga nanamilit si Sesante sa iyang mga players.

Matod pa nga halos tanang mga players ang wa kapugong sa ilang kaugalingon nga nakapadagayday sa ilang mga luha tungod sa ilang kaguol nga wala na kanila ang ilang coach nga ila usab gikonsiderar nga amahan.

Si Sesante gitanyagan unta nga magpabilin isip assistant coach apan nagdumili kini sa pagdawat aron paghatag og kahigayonan ni Alcoseba sa pagkuha og kaugalingon niyang coaching staff.