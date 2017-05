Ex-PBA player dakpan sa buy bust operation

GIPAUBOS sa inquest proceedings sa Department of Justice ang kanhi PBA player nga si Dorian Pena kinsa nadakpan atol sa buy bust operation niadtong Huwebes kauban sa laing duha didto sa Mandaluyong City. Sa taho sa GMA News, ang 39 anyos nga ex-PBA palyer ang gipasakaan sa National Bureau of Investigation tungod sa kalapasan sa Section 7 (pagbisita sa usa ka suyopan nga dapit) ug Section 15 (paggamit sa gidiling drugas) ubos sa Comprehensive Dangerous Drugs Act (Republic Act 9165). Ang buy-bust operation gipahigayon sa gisuspetsahan nga suyopanan sa Merryland Village sa Mandaluyong diin si Pena ug laing duha ka kauban nga sila si Ledy Mea Vilchez ug Jose Paolo Ampeso ang nangasikop. Sama kang Pena ang duha pasakaan usab og kaso. Gikataho usab sa NBI nga ang tulo positibo nga nakagamit sa gidiling drugas ug ang mga tinugyanan sa balaod nakasakmit usab og duha ka plastic nga sachets sa shabu ug ubang mga paraphernalia. Si Pena, kinsa gibuhian sa GlobalPort sa sayong bahin sa karon nga season, adunay upat ka championships ubos sa San Miguel Beer. Nakaduwa usab siya sa Ginebra ug Barako Bull sa wala pa kini makatapon sa GlobalPort. Nakaduwa siya sa nawagtang nang Metropolitan Basketball Association (MBA) ug 15 usab siya ka tuig sa PBA. Kaduha siya malakip sa Mythical First team kaduha ka higayon ug kausa mahilakip sa Second Team. JBM, Spin.ph

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Mayo 13, 2017.

Latest issues of SunStar Superbalita-Cebu also available on your mobile phones, laptops, and tablets. Subscribe to our digital editions at epaper.sunstar.com.ph and get a free seven-day trial.