Rockets out na; Spurs sa finals

GIPALAGPOT sa San Antonio Spurs si James Harden ug ang Houston Roc­kets pinaagi sa 114-75 nga kadaugan sa Game 6 kagahapon nga wa gani kinahanglana ang serbisyo ni Kawhi Leo­nard.

Ang beteranong si LaMarcus Aldridge mipaksit og 34-puntos nga maoy iyang season high, midugang og 12 ka rebounds sa iyang ikaduhang impresibong duwa sa Western Conference semifinal series nga igo na kaayong naka­tapak sa luna nga nabiyaan ni Leonard kansang tikod na­tampilo a­­­tol sa ilang o­­­vertime nga kadaugan sa Game 5 sa series niadtong Miyerkules.

Sayo ka­ayong nakaposte og 19 puntos nga labaw ang Spurs ug wa gyud kini mopakitag kompiyansa aron mapugnit ang ikaduhang luna sa Western Conference finals nga wa na nila makab-ot sukad niadtong 2014.

Ang 4-2 nga kadaugan sa series, naghatag sa Spurs og katungod nga makigparang sa nagpaabot nga Golden State Warriors.

Si Trevor Ariza nangulo sa Houston pinaagi sa iyang 20 puntos samtang ang MVP contender nga si James Harden igo naka 10 puntos ug mibiya sa katapusang 3:15 tungod sa foul.

Ang depensa ni Jonathon Simmons maoy nakatapak usab sa haw-ang ni Leonard ug wa pa gyud matagbaw nakapabuto pa gyud kini og 18 puntos.

Third quarter pa gani, 23 puntos na ang labaw sa San Antonio ug sa sayong bahin sa fourth quarter miburot ang ilang bintaha ngadto sa 30 puntos ug dinhi nagsugod na sa pagpanggawas ang mga fans.

Ang Spurs misulod sa korte nga biya gumikan kay gawas ni Leonard wala usab ang beteranong playmaker nga si Tony Parker nga nakaangkon usab og bali sa iyang tuhod sa Game 2.

Apan nasukwahi ang sitwas­yon gumikan kay ang Rockets napakyas man sa pagpakgang ni Aldridge kinsa naka 10 puntos na sa first quarter.

Nakalabaw na og 50-29 ang Spurs sa dihang si Harden nakapugnit sa iyang unang puntos sa duwa pinaagi sa tres nga mipahak sa makadiyot sa labaw.

Apan sa sunod nga mga gutlo, padayon gihapon nga nagmabugnawon ang iyang mga itsa ug sa samang higayon midayandayan usab kanila ang mga kasaypanan.

Misuway sa pagduslit ang Houston og 7-2 nga rally nga nakapakubos sa labaw, 71-50, apan dali ra usab kining gibawsan sa San Antonio.

Si Harden nga klarong nasagmuyo sa maong duwa miangkon nga siya ang angay mabasol sa kapildihan.

“Everything falls on my shoulders,” matod niya. “I take responsibility for it, both ends of the floor. It’s tough, especially the way we lost at home for Game 6. But it happened and we move forward.”

Di usab makasiguro si Hous­ton coach Mike D’Antoni kon ang masakit nilang kapildihan sa Game 5 nakaapektar sa i­­­yang mga batos sa makauuwaw nga kapakyasan.

“It could, “matod niya. “I’ve been on both sides of this thing. Sometimes life hits you in the face. No matter what it was, we just didn’t have it tonight.” JBM, AP