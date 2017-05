Duwa gitapos sa '3' ni Wall

Nahagba apan shot! Si Washington Wizards guard John Wall (2) nahagba apan naka-shot bisan sa pagharang ni Boston Celtics center Al Horford (42) atol sa second half sa Game 6 sa NBA basketball second-round playoff series kagahapon (Biyernes sa US) sa Washington. Ang Wizards nidauug 92-91. (AP Foto)

GIPATAY ni John Wall pinaagi sa iyang three-point shot sa nahabiling 3.5 segundos ang Boston Celtics, 93-92, aron inaton ang Eastern Conference semi-final series ngadto sa game 7. Si Wall, giilang lider sa team ni Scott Brooks, giduyogan sa dimalas sa unang mga quarter dihang 1 sa 12 niya ka mga itsa ang nasulod apan nahimong bayani sa pagtapos sa duwa. Nipupo siya og 26 puntos samtang ang iyang co-star sa Wizards nga si Bradley Beal nipaarak og 27 puntos aron hatagan og laing adlaw nga Wizards nga mabuhi. Sila si Wall ug Beal mao ang ning-agak sa Wizards sa fourth quarter diin silang duha nagkumboya og 23 gikan sa 26 puntos sa ilang team. Si Isaiah Thomas nipabuto og 27 puntos para sa topseed nga Boston Celtics kansang game 7 mobalik ngadot sa TD Garden sa Boston. Ang Celtics naglabaw 87-82 sa final two minutes apan si Wall kalit nga nimugna og mga puntos lakip na ang iyang clutch three-point shot nga maoy nagpadaog sa iyang team atuba­ngan sa soldout gate receipts sa ilang balwarte. Ang host team sulod sa 10 ka duwa tali sa Celtics ug Wizards pulos daog karon nga season, lakip na ang upat sa regular season ug unom sa playoffs. Ang Boston nga nidaog ug nilabaw og 22 puntos sa game 6 naglabaw og tulo 69-66 pagsugod sa fourth quarter ug human niadto, grabe na ka sikit ang duwa diin kaunom magtabla ang score ug ka-siyam magpulipuli og labaw ang duha ka team. Gikaabag ni Thomas si Al Horford kinsa niamot og 20 puntos apan wala magsilbi ang ilang paningkamot gumikan sa tres ni Wall nga maoy naghatag kanila og labad sa ulo. PAC, AP

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Mayo 14, 2017.

