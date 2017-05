Pacquiao kontento sa iyang ensayo, migahin usab og adlaw sa pamilya

BISAN pa man og nadelatar ang pagsugod sa iyang training, natagbaw ra gihapon si Manny Pacquiao sa kalamboan sa usa ka semana niyang ensayo.

Gani niadtong Sabado, wala nipahuway siya sa iyang camp aron paghatag og gahin sa pamilya didto sa Pico de Loro Beach Club sa Nasugbo, Batangas.

Kuyog niya ang iyang asawa nga si Jinkee ug mga anak nga sila si Jimuel, Michael, Princess, Queenie ug Israel.

“Jinkee and the children have been in Batangas the past week na at siyempre na-miss ko na sila,” matod sa kasamtangang World Boxing Organization welterweight champion sa dihang gikahinabi sa SPIN.ph sa telephone interview.

“Naging maganda naman ang naging training ko the past five days so I decided to call it a day muna,” dugang niya.

Gitug-an ni Pacquiao nga sa niaging duha ka semana pa nikuyog niya si Jinkee sa Manila gikan sa General Santos City.

“Isinama na ni Jinkee pagluwas namin kasi school break naman. When I started training, I told them to take a vacation kaya nagkahiwalay na naman kami,” iyang gipasabot.

“By June pasukan na naman sa school and they’ll be back in the province. Malulungkot na naman kami pare-preho. Naisip ko magsama-sama na muna kami habang may panahon pa bago mag-seryoso ang ensayo.”

Ang kalit nga pag-usab sa iyang schedules nakasurprisa sa iyang mga staff.

“Friday evening lang nang mag-decide na pumunta ng Batangas although a few days pa he insinuated to us na baka sumunod nga dahil nami-miss na nga daw si Ma’m Jinkee at mga bata,” matod ni Choi Garcia, ang executive director sa iyang Senate office.

“Nagulat nga kami. Naghahanda na kami ni Buboy pumunta ng gym nang sabihing sa Batangas kami tutuloy,” padayag usab sa assistant trainer nga si Roger “Haplas” Fernandez.

“Ganyan naman talaga si Boss, kapag naalaala ang mga bata, biglang magyaya kahit saan sila nandoon.”

Apan alang sa iyang Chief security officer nga si Caloy Homo dili bag-o alang kaniya ang susama niining sitwasyon. JBM, Spin.ph