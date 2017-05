Celtics abante sa East finals

NAANGKON sa host Boston Celtics ang nahabiling luna sa Eastern Conference finals human nila napalagpot ang Washington Wizards, 115-105, kagahapon sa deciding Game 7 sa East semi-final round sa National Basketball Association (NBA).

Sa kadaugan, ang Celtics mao ang makigharong sa defending champion Cleveland Cavaliers alang sa gikaintapang East finals.

Sama sa naandan, gipangulohan na sab ni Isaiah Thomas ang Celtics pinaagi sa iyang 29 puntos apan ang krusyal nga mga puntos ni Kelly Olynyk mao ang ningkuha og dakong atensyon.

Si Olynyk nitampo og 26 puntos diin kadaghanan niini iyang namugna sa panahon nga gikinahanglan og maayo sa Celtics, nga nakabalik sa East finals sa labing unang higayon gikan niadtong 2012.

Nidugang og 15 puntos si Al Horford alang sa Celtics, nihatag og 14 puntos si Jae Crowder samtang niamot og 13 puntos si Marcus Smart.

Si Olynyk, kinsa nag-average lang og 8.3 puntos ning maong playoffs, nangigo sa three-point area sa 4th quarter nga maoy nakapalugnot sa Celtics gikan sa pagpanghudlat sa Wizards.

“A friend called me and said ‘Be at your best when your best is needed’ and my best was needed tonight,” batbat ni Olynyk.

“Everybody gave it their best and it turned out for us tonight.”

Alang sa 26 anyos nga Canadian, dili niya mahimo ang iyang nahimo kon wala ang suporta sa iyang mga kauban.

“It was hard work, that was a tough seven-game series. Both teams played tough -- we just kind of outlasted them at the end there. We’re lucky to move on,” dugang ni Olynyk.

Grabe ka sikit ang kombati sa nag-unang tulo ka quarters ug nakaginhawa lang og luagluag ang Celtics dihang nitambayayong na si Olynyk kang Thomas sa opensa.

Si Bradley Beal nimugna og playoff career-high nga 38 puntos apan nausik lang tanan niyang paningkamot.

Ang grabeng depensa sa Celtics mao ang nakahatag og labad sa ulo sa Wizards hilabi na sa hinapos nga bahin.

Ang Wizards nakadawat sab og 20 puntos gikan kang Otto Porter Jr samtang nihatag og 18 puntos matag usa sila si John Wall ug Markieff Morris.

Gikan sa lima ka mga puntos nga biya sa 3rd quarter, ang Celtics nagpabuto og 21-9 nga rally aron ablihan og dako ang ilang pultahan paingon sa kadaugan.

Ning maong rally, na­kamugna og duha ka three-pointers si Tho­mas samtang usa ang nadugang ni Olynyk.

Ugma sugdan ang East finals sa balwarter sa Celtics.

Dili ikalimod nga grabe ka lisod nga tahas ang sagubangon sa Celtics batok sa Cavaliers apan malaumon silang makaya nila ang tanan. Ang Cavaliers wala pa nakatilaw og pilde sa playoffs human sa duha ka rounds.

“We’ve just gotta keep playing our brand of basketball and we’ll see what happens,” matod ni Olynyk. AP, ESL