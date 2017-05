Migallen: Hagit sa Spurs

SO, moduwa karon ang San Antonio Spurs nga wala ang usa sa ilang mahait nga hinagiban nga si Kawhi Leonard. Si Leonard nabalik sa injured list sa dihang natingkulo ang iyang wala nga tikod human kini mahitugpa sa tiil ni Zaza Pachulia nga misuway pagdepensa sa iyang itsa. Kini nahitabo sa sayong bahin sa third quarter ug ning higayona ang Spurs nakaposte na og 23 puntos nga labaw, butang nga wa damha sa kampo ug sa mga dumadapig sa Warriors. Nindot unta kaayo ang gipakita ni Leonard ning duwaa nga gani siya maoy usa sa mga puwersa kon nganong nakaposte og ingon ato nga labaw ang San Antonio. Apan sa pagkawagtang ni Leonard sa korte, hinayhinay nga gikitkit sa Warriors ang ilang bintaha ug hangtod nga napildi sila, 111-113. Tungod sa kasagmuyo sa pipila ka mga dumadapig, napuno si Pachulia sa mga pagsaway tungod sa iyang gihimo. Gihinganlan siya og “dirty player” o hugaw moduwa. Apan si Pachulia hugot mihimakak nga iya kadtong gituyo ug iyang gipasabot nga ang bugtong niyang tuyo mao ra gyud ang pagbalda sa itsa ni Leonard. Akong gibalik-balik pagsuhid ang video footage niini. Makaingon ko nga mahimong tinuod ang gisulti ni Pachulia nga wa kini niya tuyoa kay nagtan-aw na man siya sa bola nga nagpaingon sa ring sa dihang padung nang motugpa si Leonard sa iyang tiil. Gani makita nato nga nasurprisa usab si Pachulia sa dihang gitawagan siya og foul niadtong higayona. Pero alang nako kiniing ingon aning hitabo dili ni kalikayan sa basketball. Daghan nang naingon ani. Tinuyo man o dili, delikado ug peligro kini sa player. Posibling makapainutil. Nganong dili man pahamtangan og bug-at nga silot ang makahimo niini. Kini maoy angay lantawon og balik dili lang sa NBA kon dili lakip na usab sa ubang mga basketball leagues. Lisod og daghang mosunod. ● ● ● Pero sa laing bahin, mora man og hinungaw sa kapildihan sa Spurs kining nanggawas nga mga negatibong komento ngadto ni Pachulia. Kay sa pagkatinuod lang, kon nidaog pa ang Spurs niadtong duwaa, posibling wa kaayoy timik ang mga dumadapig. Sa Game 5 bitaw sa Western semis series batok sa Houston Rockets, nindot ang gipakitang performance ni Leonard ug na-injured ang mao gihapong tikod ug wa na siya makabalik sa duwa. Hinuon midaog ang Spurs niadtong tungora. Unya dunay mga nanggawas nga mga negatibong istorya? Wa gyud mahisguti. Karong buntag, moduwa ang Spurs nga wala si Leonard, pero wa ni magpasabot nga mohurar ang San Antonio ning duwaa. Bintaha man tuod kon anaa si Leonard, pero ang pagpalta niini dili makapawagtang sa determinasyon sa Spurs ug gani naghatag kini kanila og dakong hagit. Kini ilang gipamatud-an sa Game 6 sa semis diin ilang yanong gipalagpot ang Rockets nga wala si Leonard ug si Tony Parker. (junmigs0622@yahoo.com)

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Mayo 17, 2017.

