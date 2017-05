A-Plus Paint mohangop sa color run

USA ka sadya ug mabulo­kong lumba sa dagan ang ipahigayon sa A-Plus All Weather Paint sa sunod bu­wan dinhi sa Sugbo isip tipik sa ilang ika-25 ka mga tuig nga anibersaryo.

Giulohan og A-Plus All Weather Paint Run, ang lumba ipahigayon karong Hunyo 4 sa Ayala Terraces. Kini maoy ikatulong edisyon sa matag duha ka mga tuig nga lumba.

Ning tuiga, ang mga nag-orga­ni­sar nakahukom nga mo­ha­ngop sa color run nga konsepto.

Ang lumba abli alang sa tanang mga mahiligon sa pag­dagan. Aduna kini tulo ka mga kategoriya – ang 12K, 6K ug 3K nga pulos adunay men’s ug women’s divisions.

Ang mag-unang 100 ka runners nga maabot sa finish line makadawat og medalya.

Ang lumba, nga nagsugod niadtong 2013, ipahigayon alang sa dalaygong katuyoan.

Ang kita niini ihatag isip do­nasyon sa Asilo de la Milagrosa Orphanage aron ma­katabang sa edukasyon ug uban pang panginahanglanon sa mga bata nga anaa sa buhatan.

“For the last eight years we (the A-Plus All Weather Paint) have adopted Asilo. They are one of the institutions who really needs financial support,” asoy ni Pepito Lim, A-Plus Vis-Min general manager, sa press conference kagahapon.

Si sister Myra Mondia sa Asilo de la Milagro Orphanage mapasalamaton sa A-Plus sa padayon niining pagtabang sa ilang buhatan nga nagsilbeng puy-anan sa 65 ka mga bata.

Sa tinguha nga mas modag­han pa ang mga mosalmot, ang mga nag-organisar nakig-ayu­da sa Business and Processing Outsourcing (BPO) in­dustry.

Ang tanang mga empleyado sa BPO makadawat og P100 discount sa rehistrasyon.

Mokabat ngadto sa P65,000 ang kinatibuk-ang ganti sa lumba.

Ang mopatigbabaw nga li­ma sa matag kategoriya mao ang makabulsa og ganting salapi.

Nagsugod na ang rehistrasyon sa Runnr Store sa Ayala Center Cebu ug Toby’s Store in SM Cebu.

Nagbalor ang rehistrasyon og P450 sa 12K, P400 sa 6K ug P350 sa 3K.

Ang tanang mga partisipan­te aduna’y kahigayunan nga makadaog og madanihong mga premyo sa raffle draw.

Nanghinaot ang mga nag-organisar nga makadani og daghang mga partisipante aron mas dako ang ilang mahatag nga hinabang.

Ang lumba usa lang sa mga giatangan sa mga mahiligon og dagan dinhi sa Sugbo.

Sa laing bahin, ang A-Plus mohatag sab og hinabang sa piniling mga estudyante sa Cebu Institute of Technology University, West Mindanao, University of Bohol, University of Mindanao, Siliman University ug University of San Agustin.

“We will give a one year whole tuition fee assistance for two deserving students from each schools,” dugang ni Lim.