Tepora makigbatok og Mexican

MAKIGHARONG og Mexican fighter ang dekalidad nga bok­­sidor sa Omega Pro Sports International nga si Jhack Tepora sa main event sa ikalimang edisyon sa Who’s Next boxing series karong Hul­yo 7 sa Island City Mall sa Tagbilaran City, Bohol. Mao kini ang gipahibalo sa bag-ong napili nga Vice-President sa OPSI nga si Jerome Calatrava niadtong Lunes sa gabii sa Cebu boxing media. Ning higayuna, ang mosuway pagbuling sa limpyong rekord ni Tepora mao si Mexico super bantamweight champion Emmanuel Dominguez. Sa katapusan niyang tahas, si Tepora yano ra’ng ningposte og 1st round knockout nga kadaugan batok sa tataw’ng wala’y dag-anan nga si Indonesian Yon Armed nga nakadawat og grabeng pagsaway. Mismong si Omega Pro Sports International president Paulo Pio Castillo miangkon nga dakong sipyat ang ilang pagkuha kang Armed isip kontra ni Tepora. Gipasabot ni Castillo nga igo ra silang misalig sa matchmaker nga ilang gika­sabot dala ang tinguha nga makapahigayon sila og ma­anindot nga away. Misaad si Castillo nga mo­kuha og dekalidad nga kontra sa sunod nga tahas ni Tepora ug si Dominguez maoy nagsilbeng tubag niini. Si Tepora, kinsa maoy World Boxing Organization (WBO) Oriental junior featherweight champion, adunay 20-0, 15KOs nga rekord samtang si Dominguez naggunit og 21-5-2, 13KOs nga baraha. Sa top supporting bout, si Christian ‘The Bomb’ Araneta (14-0, 12KOs) makigbatok og balik kang Jessie Espinas (16-2, 11KOs). Ning awaya, nga giluman ang laing grabeng binukbokay, depensaan ni Araneta ang iyang WBO Oriental junior flyweight crown.

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Mayo 18, 2017.

Latest issues of SunStar Superbalita-Cebu also available on your mobile phones, laptops, and tablets. Subscribe to our digital editions at epaper.sunstar.com.ph and get a free seven-day trial.