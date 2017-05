Boston gimasaker

TAGSATAGSANG gipakauwa­wan ni LeBron James si bisan kinsa man ang mode­pensa kaniya ug ang Cleveland Cavaliers yanong milampornas sa Boston Celtics, 117-104, sa Game 1 sa NBA Eastern Conference finals.

Mitapos sa duwa si James nga may 38 puntos, siyam ka rebounds ug pito ka assists.

Maayo usab nga nakasuporta kaniya si Kevin Love nga may 32 puntos ug 12 ka rebounds nga naghatag sa ikasiyam nga sunodsunod nga ka­daugan sa Cavaliers ug wala pay pildi sa unang tulo ka rounds sa playoffs.

Sa niaging season, ila usab nga nagsugdan ang 10-0 ang playoffs nga maoy nahimong dalan ngadto sa ilang unang titulo sa NBA.

“It was our two bigs that set the tone — Kev and Double-T (Tristan Thompson), they were phenomenal,” matod ni James. “I saw it in Kev this morning. I knew what type of game he was going to have. So he came through for us.”

Apan di malimod nga ang tanan nagsugod diha kaniya, kinsa mitali og labing minus 35 puntos sa uwahi niyang lima ka duwa.

Matod ni Cavaliers coach Tyronn Lue nga ang kaepektibo ni James sa bisan asa nga angulo maoy nakapasayon sa iyang mga kauban.

“He’s playing at a high le­vel. And that’s the reason why we’re riding him so much,” saysay ni Lue. “When LeBron’s playing at that level other guys just have to be solid and we have a good chance to win.”

Ang Game duwaon ugmang adlawa didto gihapon sa TD Garden sa Boston.

Bisan pa man og nakapahuway og 10 ka adlaw, si James ug ang kinatibuk-ang Cavaliers daw sa way taya nga nakaduwa ug wa gyud kini mahulga sa kinatibuk-ang engkuwentro.

“You can’t dig yourself in a big hole like that against them,” pangangkon ni Boston coach Brad Stevens.

Ang pagpangigo ni Love sa gawas nga bahin maoy nakapa­abli sa depensa sa Boston sa ilawom nga bahin diin maka one-on-one na si James. Sa first half pa lang gani, miabot na og 26 puntos ang labaw sa Cavaliers.

Si Avery Bradley ug Jae Crowder nangulo sa Celtics nga may tag 21 puntos samtang si Isaiah Thomas mitali og 17. Kutas pa gikan sa ilang kadaugan sa Game 7 batok sa Washington niadtong Martes, ang Boston nasipyat og ka onse sa katorse nila ka itsa.

“They were the better team tonight. They hit us first. They were more physical,” pasabot ni Thomas. “We can’t let that happen again.”

Si Love nga nag-averaged og 3.8 points sa unang duha ka rounds, ang mipakita og kabangis batok sa Boston, ang team nga mi-knocked out kaniya sa 2015 playoffs sa dihang napiang ang iyang abaga human kini nakigkombati ni Kelly Olynyk niadtong higayona.

“We wanted to come in and set the tone and dictate the game. We felt like we did a good job doing that,” nagkanayon si Love. “It wasn’t just me. Everybody was moving the ball, passing the ball well.”

Sa third quarter, migimok ang gamayng kasikas sa dihang nagtinuktokay ug mainiton nga nag-abot ang ilong nila ni Marcus Smart sa Boston ug Tristian Thompson sa Cleveland.

Apan dali kini napabugnaw ug giuwang sa referee. Ang duha gitawagan og double foul human nagkabangi na usab kini og balik. JBM, AP