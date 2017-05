Melindo, trainer masaligon nga IBF title malangkat

NING nahabilin nga mga tulo ka adlaw sa dili pa ang away, misamot ang ka­dasig ug kamasaligon ni Milan Melindo sa iyang malangkatan og titulo ang Haponanong kampiyon nga si Akira Yaegashi sa gikahinamang away didto sa Ariake Coliseum sa Tokyo, Japan. Mao usab kini ang positibong nalantawan sa iyang trainer nga si Edito “Ala” Villamor. “Andam na gyud ko,” matod ni Melindo kinsa miabot sa Japan niadtong Lunes. “Masaligon gyud ko nga mahimo kong bag-ong kampiyon. Akong style maoy mopatigbabaw,” matod niya. Si Villamor, kinsa kaduha usab mamahimong challenger, nag­­tuo nga dakog tsans nga si Me­lindo molampos ning higa­yona. Gipasabot ni Villamor nga si Yaegashi, bisan tuod og may kampyon, apan wa kini igong kusog samtang si Melindo nakaaway na usab og mga lig-on ug kusog nga mga kontra. Gibasehan ni Villamor mao ang record ni Yaegashi nga adunay 13 ka knockout sa 25 ka daog niini samtang aduna usab kini lima ka pildi. Kini maoy iyang ikatulong pagdepensa sa IBF 108 lbs. Samtang si Melindo mitali og 35 ka daog, duha ang pildi ug 12 ang knockouts. Mikabat ngadto sa lima ka buwan ang training sa lumad nga taga Cagayan de Oro City. Sa usa ka session, siya mo-sparring og 22 ka rounds batok sa pito ka lainlaing sparmates. Kini aron pagpataas sa iyang stamina. Kon molampos, si Melindo mahitapo nila ni Manny Pacquiao, Jerwin Ancajas ug stablemate Donnie Nietes nga maoy kasamtangang world champion sa Pilipinas. Hinuon giangkon ni Melindo nga si Yaegashi maoy usa sa iyang pinakamaayong makontra tungod kay nahimo usab ki­ning two-division champion human patigbabawi ang mini flyweight ug jr. flyweight division.

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Mayo 19, 2017.

Latest issues of SunStar Superbalita-Cebu also available on your mobile phones, laptops, and tablets. Subscribe to our digital editions at epaper.sunstar.com.ph and get a free seven-day trial.