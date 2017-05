Beermen makighinubganay sa Gin Kings

Mga duwa karon

4:15 pm- Mahindra batok Phoenix

6:45 pm- San Miguel batok Ginebra

PAHUGTAN sa San Miguel Beermen ang ilang paggunit sa solong liderato sa ilang pagpakighinubganay sa Gineb­ra Gin Kings sa main game karong gabii sa Philippine Basketball Association (PBA) Commissioner’s Cup sa Mall of Asia Arena sa Pasay City.

Ang Beermen kasamtangang nag-una sa standing dala ang 6-1 nga rekord apan taastaas ang ilang kahagbungan kon mapilde sila ning higayuna.

Ang Beermen nakaseguro na og luna sa quarter-finals human sa ilang kadaugan batok sa NLEX Road Warriors, 114-108, niadtong Biyernes.

Sa ilang bahin, ang Gin Kings naunlod sa ikaupat nga luna dala ang 5-2 nga rekord human sila gipukan sa Rain or Shine Elasto Painters, 112-118, niadto sab Biyernes.

Ning kombatiha, ang Gin Kings nakaposte og 16 puntos nga labaw apan nagukdan sila sa Elasto Painters.

Alang kang Gin Kings coach Tim Cone, wala sila’y poruhan nga makabangon batok sa Beermen kon sama gihapon niadtong Biyernes ang ilang ipakitang duwa.

“We had a 14-point lead in the first half (last night) and then a 16-point lead in the second half, and still managed to lose the game,” batbat ni Cone.

“We played some good stret­ches, but couldn’t put a complete game together.”

Batok sa Beermen, gitataw ni Cone nga kinahanglang dili molubad ang ilang duwa.

Sa premirong duwa, magsangka ang Mahindra Floodbusters ug Phoenix Fuel Masters.

Ang padayon nga nagkagidlay nga Floodbusters adunay 2-7 nga rekord samtang ang Fuel Masters naghupot og 4-5 nga rekord. /ESL