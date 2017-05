Cavaliers gipakaging

NAPASULOD ni Avery Bradley ang iyang three-point shot sa dayong pagkapupos sa oras aron agakon ang Boston Celtics sa surpresang kadaugan batok sa Cleveland Cavaliers, 111-108, sa mismong balwarte sa defending champions kagahapon sa Game 3 sa Eastern Conference finals sa National Bas­­ketball Association (NBA).

Human nakasinati sa dagkong kapildihan sa nag-unang duha ka mga duwa sa best-of-seven series, ang Celtics mingsagubang sa tanang kalbaryo aron pahakan ang bintaha sa Cavaliers, 2-1, sa series.

Ang Cavaliers ming-aksyon na sab pagdominar sa duwa ug nakaposte kini’g 21 puntos nga labaw sa 3rd quarter.

Ang Celtics, nga ningkombati nga wala ang ilang gamayng lider nga si Isaiah Thomas, hinayhinay nga ningkamang sa pagpangulo nila ni Bradley, Marcus Smart, Al Horford ug Kelly Olynyk.

Si Smart, kinsa maoy nihulip sa luna ni Thomas sa starting unit sa Celtics, nagpakatap og 27 puntos nga gibuwakan og pito ka three-point shots, nihatag og 22 puntos si Bradley, niamot og 16 puntos si AL Horford samtang nitunol og 14 puntos si Olynyk.

“We have guys who have chips on their shoulders,” asoy ni Boston coach Brad Stevens.

“We knew that Friday (Game 2) was a disaster. It wasn’t worth all four. It was worth one. So we got back together.”

Tanang mga magduduwa sa Celtics nga ningpakita og aksyon pulos nakatampo sa opensa timaan sa ilang maayong teamwork.

“Everybody had to step up their game tonight especially with one of our brothers down,” asoy ni Smart. “Our love and support goes out to Isaiah. We wish he could be here but we understand. We just kept fighting. Everybody did their part.”

Naangol pagbalik ang bat-ang ni Thomas sa Game 2 ug dili na kini makaduwa og balik ning maong playoffs.

Ang Cavaliers gipangulohan ni Kyrie Irving pinaagi sa iyang 29 puntos, nihatag og 28 puntos si Kevin Love samtang nidugang og 18 puntos si Tristan Thompson.

Ang labing haw-ang sa opensa sa Cavaliers mao si LeBron James, kinsa igo lang nakamugna og 11 puntos ug nakahimo pa’g unom ka turnovers.

Kini maoy usa sa labing ngil-ad nga duwa ni James sa playoffs sukad masukad.

“I didn’t have it,” matod sa kanhi four-time MVP. “You let a team like that grab momentum you almost knew a shot like that was going in.” AP, ESL