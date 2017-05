Congrats, Milendo

World champ. Ang head coach sa Ala Boxing Gym nga si Edito Villamor (tuo) nga nag-selfie uban sa bag-ong world champion nga si Milan Melindo (ikatulo), ug laing trainers nga sila si Michael Dominggo (wala), Edmond Villamor (ikaduha gikan sa tuo) ug anak ni Ala Gym CEO/President Michael Aldeguer, human sa pagproklamar ni Melindo nga bag-ong IBF light flyweight champion. (AP)

HUMAN sa ikatulong pagsuway, natuman na ni ALA fighter Milan Melindo ang iyang pangandoy nga mahimong usa ka lehitimong world boxing champion ug iya kining nahimo sa usa ka impresibong away. Dili lang ka usa kon dili katulo gitumba ni Melindo si Japanese Akira Yaegashi sa 1st round aron ilugon ang International Boxing Federation (IBF) light flyweight title sa miaging gabii sa Ariake Coliseum sa Tokyo, Japan. Sa interbyu sa ABS-CBN nga na-post sa Facebook account sa usa sa mga trainer ni Melindo nga si Edito Villamor, nagkanayon ang lumad nga taga Cagayan de Oro City nga wala siya magdahom nga iya kining mahimo. “Hindi ko lubos maisip na ganoon ang mangyayari. Si God po yung tumulong sa akin para magwagi sa laban sa early round,” matod ni Melindo. Unang gipatumba ni Melindo si Yaegashi pinaagi sa usa ka tayming nga left hook. Si Yaegashi, kinsa usa ka three-time world champion, mibangon ug nakasukol pa kini og sinukliay sa kumo. Usa kumbinasyon sa mga kumo ni Melindo ang nagpatumba og balik kang Yaegashi. Nakabarog ra gihapon ang Hapon apan aron igo lang tiwasan ni Melindo. Usa ka perpektong tuo nga kumo ni Melindo ang nagpatumba kang Yaegashi sa ikatulong higayon ug ning higayuna, giundang na sa referee ang away sa ika-2:45 minutos sa round. Si Melindo nakig-uban sa iyang stablemate nga si Donnie “Ahas” Nietes, Manny Pacquiao ug Jerwin Ancajas isip kasamtangang world champions sa Pilipinas. Misaka ang rekord ni Melindo sa 36-2, 13 KOs samtang nahagsa si Yaegashi sa 25-6, 13KOs. Gipadayag sa 29-anyos nga Melindo nga ang pag-abot sa 12 rounds maoy iyang gipangandaman og maayo sanglit taas kaayo ang iyang respeto ni Yaegashi. “Nagulat ako. Hindi ko rin akalain. Hindi ko inaasahan na matatapos agad ‘yung laban,” matod sa bag-ong Filipino world champion sa dihang interview sa Spin.ph kagahapon sa buntag gikan sa Tokyo. “Respetadong boxer si Yaegashi sa Japan, three-division world champion, at tsaka rated din sa world.” “Nag-upper (cut) kasi ako tapos nag-body shot. Nung tinamaan ko siya, lumalayo na,” dugang ni Melindo. Way rematch rematch clause nga nasukip sa kontrata sa maong away ug anaa ra sa kampo sa Ala kon hatagan ba nila og rematch sa Yaegashi. Gikatakdang nanguli kagahapon sila si Aldeguer ug ang mga trainers nga sila si Editor ug Edmond Villamor ug Michael Dominggo, apan magpabilin una si Melindo sa Japan alang sa iyang pagbakasyon.

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Mayo 23, 2017.

