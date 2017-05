Roach kuntento sa iyang nakita kang Pacquiao

NAKAUYON dayon si Ame­rican Hall of Fame trainer Freddie Roach sa iyang nakita sa labing unang adlaw pa lang niyang pag-train kang Manny Pacquiao alang sa pagpakig-away niini kang Jeff Horn karong Hulyo 2 sa Brisbane, Australia. Si Roach niabot sa nasod niadtong Lunes aron opisyal nga sugdan ang traing camp sa Pambansang Kamao sa Pilipinas sa Elorde gym sa Manila. Ang 57 anyos nga si Roach nakadayeg sa kondisyon sa fighting senator sa Pilipinas. Sa wala pa miabot si Roach, si Pacquiao hinayhinay na nga nagpakondisyon ubos sa paggiya sa iyang local trainers nga sila si Buboy ug Haplas Fernandez ug Nonoy Neri. “Happy si coach Freddie sa kanyang nakita,” asoy ni Haplas sa interbyu sa Spin.ph. “Kumbaga sa manok, na-pointing na siya (Pacquiao).” Si Pacquiao, kinsa mode­pensa sa iyang WBO welterweight title batok kang Horn, misugod sa iyang unang adlaw kauban si Roach pinaagi sa pag-jogging. Human niini, misagubang siya og 12 ka rounds sa mitts. Niadtong Sabado, si Pacquiao nakig-sparring na og tag duha ka rounds batok nila ni Leonardo Doronio ug Sonny Katian Dagho. Si Doronio maoy sparmate ni Pacquiao dihang nangandam kini batok kang Jessie Vargas niadtong Nobiyembre sa miaging tuig.

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Mayo 24, 2017.

