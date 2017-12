Ancajas dili komportable nga ikumpara ni Pacquiao

MAPASIGARBUON si Filipino world champion Jerwin Ancajas nga gikonsiderar siyang sumosunod sa lakang sa iyang promoter nga si boxing icon Manny Pacquiao.

Apan giklaro ni Ancajas, International Boxing Federation (IBF) jr. bantamweight king, nga dili siya komportable nga ikumpara sa 8-division world champion nga si Pacquiao.

Ang coach ug sa samang higayon manager ni Ancajas nga si Joven Jimenez nga igo na lang mokatawa ang iyang batos kon tawgon kini nga “sumosunod ni Pacquiao.”

“Sabi nga ni Jerwin, ‘Anu ba iyan, medyo malayo pa tayo,’” batbat ni Jimenez sa interbyu sa Spin.ph.

“Medyo nahihiya kami kasi feeling namin malayo pa si sir Manny. Pero masaya kami at least nakukumpara kami kay sir Manny.”

Si Ancajas sakop sa MP Promotions nga gipanag-iya ni Pacquiao ug ning bag-uhay lang, mipirma kini og unom ka mga away nga kontrata sa Top Rank ni Bob Arum, kinsa promoter sab sa Pambansang Kamao sa Pilipinas.

Ang Top Rank maoy naghan-ay sa labing unang away ni Ancajas sa Amerika karong Pebrero 3 diin depen­saan niya ang iyang korona batok kang Mexican Israel Gonzalez.

Mismong si Arum ang miingon nga aduna siya’y nakitang kaamgid sa estilo sa duha ka mga boksidor basi sa miaging mga away sa 25 anyos nga si Ancajas.

“I have had the opportunity to be ringside for Jerwin’s fights in Australia and in Macau and I see a lot of similarities to his co-promoter Manny Pacquiao,” batbat pa ni Arum.

“Jerwin has a killer instinct inside the ring and he is a great finisher. Just look at his record. Jerwin has only gone the distance once in his last 14 fights.”

Kabahin sa umaabot nga away ni Ancajas, nagkanayon si Jimenez nga ilang gipaneguro nga dili maapektuhan ang timbang ni Ancajas sa panahon sa Kapaskuhan diin abunda ang mga pagkaon.

Gipasabot ni Jimenez nga wala siya’y nakitang problema kabahin niini gumikan kay grabe ang desiplina ni Ancajas sa iyang kaugalingon. (ESL)