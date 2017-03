Ciar: Nawa akong gana uy!

MAAYO na lang nakasud gyud ang pambato sa Cebu nga si Marielle Montellano ug Pauline Agupitan sa Top 5 or Top 6 sa Tawag ng Tanghalan grand finals. Bisan wala kadaug si Marielle or si Pauline ug kon kinsa may inyong paborito, consuelo na lang nga si Noven Belleza ang nigawas nga mananaug. Kay sa mga lalaking grand finalist silang duha man ni Sam Mangubat ang mas lig-on lig-on. Sa tinuod, nawa kadiyot akong gana sa ilang grand finals kay ang mga babaye unta nga mas maayo mao na man hinuoy nawa sa passing tungod sa text votes. Pero nakasabot ra sad ko kay Lunes ug Martes pa lang nangapagaw na man silang Gidget, Rachel ug Maricel. Ang nakapuhuway og sakto ang mga lalaki kay wala na moagi og wild card. Ang mga babaye ang luoy kay naabtan pa og Biyernes. Hasta si Marielle wala na kabulhot sa iyang kantang “Healing” kay matod sa iyang mama puwerte na kunong pagawa ni Marielle pag-abot sa Resorts World Manila. Text votes Ang pinaka-consistent ug pinaka-payter sa tanan unta si Pauline Agupitan nga wa gyud mapagaw apan hinay lang lagi sa text votes. Si Eumee Capili maayo sad pero nadaut sad gihapon sa text votes. Sa social media, daghang nagyawyaw kay dili na kuno Tawag ng Tanghalan ang nahitabo kundi Tawag sa Kaluoy. Kon wa pa to kahilak si Marielle sa iyang kantang Himala, ambot mada ba kaha to sa Top 6! Mao bitaw sa last two days sa grand finals kabantay mo? Dagko na kaayo ang gap sa scoring sa mga hurado aron ilang mainat ang score sa mga contestant nga mas maayo unta apan hinay sa text votes. Mao to sa Resorts World Manila, dagko kaayo ang diperensya sa scoring sa mga hurado, tag-20% to 40% aron masiguro nga ang pinakamaayo gyud ang mogawas nga mananaug ug dili tungod kay taas lang og text votes. Way but-anay Ang fans ni Froilan Canlas nagyawyaw kay ang gipakanta sa dihang Top 3 na lang sila ang medley hits ni Kuh Ledesma nga dili forte ni Froilan. Samtang ang gihatag kang Noven Belleza ang medley hits sa Air Supply ug medley hits ni Bruno Mars kang Sam Mangubat nga puros maoy ilang mga forte. Ambot sad bitaw aning taga-Showtime nga sila may magbuot kon unsay kantahon sa ilang contestant. Mao sad ni akong nadunggan sa mga taga-Cebu nga nakaapil sa Tawag ng Tanghalan kay ultimo kuno sa ilang make-up ang Showtime maoy magbuot. Mao ba?! Pero maayo na lang kay dagko ilang mga premyo. Asa man ka mangita og singing contest nga P2 million cash ug house and lot ang grand prize. Si Marielle Montellano nipauli bitbit ang P210,000 (isip 8-time defending champion), P150,000 (isip grand finalist) ug laing P100,000 for making it to the Top 6. Well, not bad. Congrats!

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Marso 14, 2017.

