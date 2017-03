Sugilanon: Buwan-Buwan

Jan Mari D. Magdadaro

Agpasan, Binaliw, Cebu City SA sa kalubihan nagsugod na pagtapok ang mga bata og mga layang bukong ug langkay. Gidagkutan na sa kinamagulangang bata nga si Rose ang tinapok nga daubanan gamit ang puspuro ug kinukod nga langkay. Dungan sa pagdilaab sa daob, midilaab pod ang ilang kahinam nga makasugod og duwa. Hayag ang buwan ug duna sab bayay daghang bituon. Dunay mga bituon nga daw nag-ikid-ikid sa kahayag. Dunay uban nga morag naporma og rosaryohan, dunay morag pana, dunay naporma og lingin sama sa ganahang pormahon sa ubang mga bata sa amoa. Gitawag ni Rose ang mga bata. Dali silang nanuol sa nahimutangan ni Rose. Nagpaabot sila unsay imando ni Rose kanila. Gitan-aw ni Rose ang mga bata nga nag-alirong niya. “Sige na, mag-drowing na ta og circle,” matod ni Rose. Daling midagan si Nico paingon sa ilang abuhan aron magkuha og tubig ug abo samtang nalingaw pagtan-aw og basketbol sa TV ang iyang Tatay. Sa iyang pagbalik, dali nilang giporma ang lingin nga dunay kuros nga badlis sa tunga. Miapas si Sabel. Miapil sab pagduwa tungod kay human na man siya og himo sa iyang ‘homework’ ug inigka Dominggo pa man mouli ang iyang Papa nga nagtrabaho sa siyudad. “Ang malahi maoy hago!” nagdungan sila og kanta dayong tandi sa ilang mga palad. Kaob ang palad ni Sara maong siya maoy hago. Siya maoy mipatunga aron modakop sa mga naa sa lingin. Nagsubay-subay si Sara sa kuros nga badlis, samtang sa lingin nagsubay-subay ang iyang mga kaduwa. Kusog kaayong nanagan si Sabel ug Rose ug hinay kaayong milikay si Nico. maong siya maoy nadakpan ni Sara. Kay kusog og dinaganan silang Sara, Sabel ug Rose, wala makabawos si Nico. Gitawag ko ni Rose, “Jane, ikaw bantay sa manikas, ha! Salamat.” “Sige, Rose. Ako lay mobantay,” tubag ko nga naglingkod duol sa among bentana. “Rose, pauli na kay gabii na!” tawag ni Nang Celia sa iyang apo kay nakadungog niini nga nagtawag nako. “Nico, pamauli na mo! Basin makapatid mo og dili ingon nato diha. Na, kalaki lang mo!” hulbaw sa Tatay ni Nico nga nahuman na og tan-aw sa TV. Wala manumbaling si Rose ug Nico sa mga tawag. Nalingaw hinuon sila og dagan-dagan nga daw gigukod sa ilang mga anino. Si Sabel morag nakabuhi sa turil kay misugot ang iyang Mama nga magduwa siyag buwan-buwan. Maayo na lang kay wala ang iyang Papa. Kon diha pa to, mabunalan gyud siya og sanga sa iba. Nalingaw kong naglantaw kanila gikan sa dako namong bentana. Nindot sab seguro ang akong bation makaduwa ko uban nila. Mosugot man unta si Nanay ug segurado ko nga malingaw pod unta si Tatay nga makakita nakong magdagan-dagan uban ang mga batang sama nako. Unta, makita sab nako ang lain pang mga porma sa mga bituon. Malingaw gyud unta ko bisag ako maoy tigbantay sa daob, apan unsaon ta man nga gipakatawo man kong bakol. Ug ang paborito nakong tsinelas nga pinalit ni Tatay, itagana na lang to nako sa akong manghod nga wala pa matawo. (Katapusan)

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Marso 14, 2017.

Latest issues of SunStar Superbalita-Cebu also available on your mobile phones, laptops, and tablets. Subscribe to our digital editions at epaper.sunstar.com.ph and get a free seven-day trial.