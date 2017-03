Tambagi ko Noy Kulas: Nabayot

Dear No Kulas, Maayong adlaw! Itago lang ko sa ngalang Jimboy. Noy, denial kaayo ko s akoang kaugalingon. Mahigugma kog babae, mahigugma sa kog lalake. Nakauyab na kog babae ug naka-paghilawas og lalake. Daghang anugnan nako kon mabayot ko og maayu kay naa hitsuraan ko, Ang akoa lang gyud kay di nako madawat kon motigbabaw ang akoang pag ka bayot kay ganahan ko makaanak ug naay pamilya. Gusto kong magminyo og babaye. Unya kay mas malingaw man ko nga bayot ko. Unya ganahan pud ko makauyab og lalake. Lisud na kaayo ni kay sa una, gatago tago kon unsa ko unya karon nagpaklaro na ko kon unsa ko. Pagpahalata nako, nalingaw ko niya ug na-feel nako sa akoang self, nalingaw gyud ko. Noy, mauwaw sad kos akoang mga brothers. Gibadlong ko nila nga ipatarong akoang pamati. Ambot, denial gyud kaayo ko. Noy, unsay masulti nimo ani akong problema! Noy tambagi ko. Salamat. JIMBOY Jimboy, Tinuod naay mga tawo nga ikauwaw nila nga duna silay bayot nga sakop. Apan angay bang ikauwaw ang pagkabayot sa tawo? Alang nako di ni angay ikauwaw. Ang angay ikauwaw mao ang imoral nga buhat, paghimo og krimen ug uban pa. Ang pagkabayot nature sa pagkatawo, di krimen o imoral, busa di angay ikauwaw. Bati usab kon imong tabunan o itago kon unsa ka. Sa ako lang napaminaw sa mga bayot nga niladlad, maora sila og nakagawas sa halwa diin sila dugay nang nabilanggo. Busa kon unsa ka, kon mangutana ka nako, wa nay problema. Hayan madugayan madawat ra na sa imong pamilya kay maanad na sila, sama sa ubang mga pamilya nga dunay bayot nga sakop. Naa gani kaila nako nga lima sila ka magsuong lalake, silang tanan pulos bayot. Tingali ang ikauwaw sa imong mga igsuon mao nga magsige kag pamayot. Natural silang malain. Ganahan man kang makabaton og pamilya, prinohi ang pagpamayot aron di mograbe imong sitwasyon. NOY KULAS (kulassuper@sunstar.com.ph)

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Marso 14, 2017.

