Super Pista: Pasalamat ni San Jose

Fiesta. Nagpangamay ang nagkadaiyang putahi sa mga pagkaon nga giandam sa kabanay ni Arianne Capao nga alang sa ilang mga bisita diin ilang gisaulog ang kapistahan ni Snr. San Francisco niadtong Marso 18. (hulagway ni Arianne Capao)

MATAG tuig saulogon sa lung­sod sa San Francisco sakop sa isla sa Camotes, lalawigan sa Sugbo ang kapistahan sa ilang patron nga si Snr. San Jose diin ila­ha usab nga ipasun­da­yag ang Soli-Soli Festival. Ang Soli-Soli Festival usa kini ka selebrasyon isip pa­salamat kang Snr. San Jose mahitabo matag Marso 18. Niadtong mga partisipante niini ang ilang costumes ug props hinimo sa mga sagbot nga soli-soli nga anaa daghan niini sa San Francisco. Aduna kini street dancing ug ritwal nga gibase sa istorya sa pag-abot sa imahe ni San Jose sa lungsod, pagkahimo nga Kristiyano sa lungsod ug ang ka­raang istorya sa Lake Danao. Gituohan nga ang mga Katsila nasayop dihang ilang gidala ang imahe ni San Jose ngadto sa San Francicso ug kang San Francisco ngadto sa ilang silingang lungsod sa Poro. Adunay mga tinguha aron korihian kini apan ang mga imahe gikataho nga mobalik ngadto sa mga simbahan diin orihinal silang gidala. Alang sa Lake Danao, sa karaang istorya naggikan kini sa magtiayon nga gihinganlan og Insiong ug Insiang nga grabe nga nag-away ug niresulta nga gitawag nila ang kilat ug kusog nga uwan aron mahusay ang ilang deperensiya. Dihang dihang ang baha miabot, ang magtiayon nisawom ngadto sa managlahi nga dapit nga niresulta nga nahimo kini nga lake diin ang porma niini ka­ron daw sama sa numero otso. Karong tuiga, di lang ang Soli-Soli Festival ang pasundayag nga gisaksihan sa katawhan kay gipahigayon usab ang labing unang motor show karong tuiga. Gawas niining kalihokan, nga ipahigayon sa simbahan ug mga opisyal sa lungsod anaa usab ang tagsa-tagsa ka mga pagkaon nga iandam sa mga matag parokyano. Sa matag selebrasyon sa pista, anaa kanunay ang mga pagkaon nga idalit sa mga tagbalay alang niadtong mga mamistahay.

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Marso 30, 2017.

