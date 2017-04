Daclan: Sofia ug Diego sa Pusong Ligaw

ANG dugay nang gipa­abot ni Sofia Andres ug sa mga nagsunod mahatagan na’g katumanan kay ilusad na ang dalaga via afternoon teleserye nga magsugod na sa dili madugay sa Kapamilya gold. Dili lang si Sofia ang gitagaan og higayon sa maong network kondili ang loveteam usab nila ni Diego Loyzaga, kinsa maoy leading man ni Sofia sa “Pusong Ligaw.” Nahibaw-an naman nato nga may pagbati sila sa usag-usa ug wala kini nila gihimakak. Karon nga may teleserye na sila posibleng mosamot pa kasuod ang duha. Ang "Pusong ligaw" kon di mausab ang plano mao ang ihulip sa matapos karong semanaha nga "The greatest love". Ma-sustain kaha niini ang rating sa serye nilang Dimples Romana, Matt Evans, Ahron Villaflor, Andi Eigenman, Joshua Garcia ug Sylvia Sanchez? Unsa kahay mahimong dagan sa istorya sa "Pusong ligaw"? Star studded ang maong proyekto kay balik teleserye dinhi ang Beauty Gonzales human nanganak, mao sab kini ang unang serye sa Kapamilya ni Bianca King, human siya nag-GMA ug ABC 5. Ang giilogan Beauty ug Bianca dinhi ay ang guapong si Joem Bascon hangtud nga misulod sa kinabuhi ni Beauty ang nagbalik serye pod nga si Raymond Bagatsing. Makauban usab nila silang Teresa Loyzaga, ang inahan sa tinood nga kinabuhi ni Diego sa papel nga Donya Ella, Smokey Manaloto, Almira Mulach, Atoy Co, Maureen Mauricio, Nikka Valencia, Vangie Labalan, Young JV, Igiboy Flores, Mikylla Ramirez, Sarah Carlos, Marco Gumabao ug ang makigtrayanggulo nilang Diego ug Sofia mao si Enzo Pineda. Sa direksyon nilang GB Sampedro, Efren Vibar ug Henry King Quitain. Ang theme song nga "Pusong ligaw" ni Jericho Rosales awiton dinhi ni Jona Viray. ay'g saba! Ang Dyab drama talent mini reunion nahimong malingawon, alegre, mabulokon ug malampuson. Puno sa agik-ik, katawa, sayaw, kaon, tsismis, pictures (groufie ug selfie), games ug mga papremyo ang nahitabo sa Abuhan South. Pwerting hinangpanay sa tanan sama nilang Star, Joan, Lorte, Mildred, Teresa, Mr & Mrs. Boy Patalinghug, Ben, Jerome, Jocelyn ug daghan pa. Mitambong usab ang among pinanggang bossing Mr. Dante Luzon ug Mrs. Mam Norie. Among mga pasalamat kay Jean "baden"uban sa iyang mga anak, Ohna Rosales Jayma ug Tristan, William Ybañez ug iyang asawa. Ay'g saba!

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Abril 16, 2017.

Latest issues of SunStar Superbalita-Cebu also available on your mobile phones, laptops, and tablets. Subscribe to our digital editions at epaper.sunstar.com.ph and get a free seven-day trial.