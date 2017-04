Vallena: Amping sa pag-drive

KANIADTO sa wa pa ko magsugod og tindak, di ko maka relate sa mga reklamo batok sa mga nagmotorsiklo nga mag­pataka lang sa pagpada­gan. Bitaw sa pagkatinuod lang, di kay ang nagmotor ra ang tigpataka og padagan, apil na ang ubang mga driver. Dihang nagsikad na ko, ti­nuod, daghan sa mga driver ang magpataka sa pagpadagan. Daghan ang nagmotor nga magpataka sa paglusot nga naghaguros. Mao bitaw ni ang hinungdan nganong dag­han kaayo ang mga naaksi­dente sa nagmotorsiklo. Dihay usa ka asawa nga ni-approach nako tungod kay wa na sila gastohi sa tawo nga nakaigo sa iyang bana nga nagmotor. Kon wa ko masa­yop, sa usa ka eskina ni nahitabo ug wa momenor ang iyang bana bisan gikinahanglan. Bitaw, kon eskina gani, labina sa mga blind nga kurbadahon, gikinahanglan momenor, biseklita, motor o 4-wheel nga sakyanan. Kini aron duna ka pay panahon sa pagpahunong kon dunay laing sakyanan nga mogawas sa eskina o mokurbada sa pagliko. Huna-hunaa, makahunong ka kaha sa imong sakyanan kon nagdagan ka og 60 kilo­metros matag oras kon ang gilay-on sa kaengkwentro mga lima ka metros lang? Tingali sa 40/ kph mahimo, apan daghan sa mga nagmotor, mas kusog pa ani. Nakahibawo ko kay top speed nako ni basta diri sa siyudad ug duna koy angkas. Defensive driving Kon ikaw magmaneho sa sakyanan, maghuna-huna ka sa kinabuhi nimo ug sa uban. Kapila na ko hapit maigo og sakyanan, motor ug four-wheel, samtang nagtindak. Hu­na-hunaa ra gud, gamay lang nga paglubag sa ma­nu­bela, tungod sa kadug-ol sa gintang sa matag sakyanan, mahimong magsingki. Pila na kaha ka mga higayon nga nakalihay kog mga nagmotorsiklo nga kusog nakapadagan ang driver samtang nagbiseklita ko o nagmotor. Sa defensive driving, ma­nagana ka kanunay kon magmaneho. Ayaw pagpadagan og kusog. Bantayi ang dagan sa mga sakyanan sa unahan, imong kilid ug likod. Kon dunay eskina menor, busina. Kon molugar o moliko ka, mga 30 metros sa di pa nimo ni buhaton, pagpasiga daan sa imong signal light. Kon naa ka kanunay aning huna-hunaa, dako ang kahigayunan nga malikayan mo ang disgrasya.

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Abril 16, 2017.

