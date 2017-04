Martin: Bisan predictable, lingaw ang KathNiel

SA mga pelikula nilang Kathryn Bernardo ug Daniel Padilla, karon ko mas nalingaw sa “Can’t Help Falling in Love.” Ug kon wa ko masayop, ang P33 million nga kita sa opening day ang kinadak-an karon sa KathNiel. Daghang alegre ug kataw-anan nga mga scene gikan sa sinugdanan hangtod katapusan. Pagtan-aw nako maorag wala koy laing madungog sa mga nanan-aw kundi ang ilang mga agik-ik ug bahakhak. Sa tinuod, OA-han ko aning KathNiel, mas fan ko sa LizQuen. Pero ning salidaha maorag nawala akong biases ug nakalimot ko nga KathNiel diay ni akong gitan-aw. Bilib ko sa timpla ug tayming sa ilang comedy ubos sa paggiya, siyempre, ni Direk Mae Cruz-Alviar. Dili siya basta kilig lang. Daghang mga sikat nga artista ang dunay cameo role dinhi, sama nilang Ejay Falcon ug Piolo Pascual isip mga waiter ug ni Joross Gamboa sa papel nga transgender nga nakadugang sa kaalegre. Nalingaw ko nagtan-aw sa nawong sa real-life mom ni Kathryn nga kahilakon dihang gikasal na gyud sa simbahan ang iyang anak nga si Kathryn ug Daniel. Maorag iya nang nakita tingali nga adto na gyud na padung ba. Garbo sad natong mga Bisaya kay gipakita sa “Can’t Help Falling in Love” ang mga historical landmarks sa Sugbo, sama sa Our Lady of Patronage of Mary Parish Church kun mas naila nga “Boljoon church”, ug ang Bukilat Cave sa Tudela, Camotes Island. Ang estorya nagsugod dihang disgrasyang nakasal si Gab (Kathryn) kang Dos (Daniel) sud sa bar. Gusto ipa-annul ni Gab ang kasal sa katarungan nga hubog ra sila niadtong higayona. Kay ang tinuod nga fiancé-lawyer ni Gab nga si Matteo Guidicelli ang apurado nang makasal. Bisan predictable ang estorya ug imposible nga makasal si Dos ug Gab sa ingon ato lang kasayon (klaro nga wa silay marriage license), apan sulit ang duha ka oras labi na kon big fan gyud mo sa KathNiel. Sa pagkakaron, balik-taping ang KathNiel sa “La Luna Sangre”, ang ilang upcoming teleserye sa ABS-CBN, nga mag-premiere na karong Mayo 29 isip hulip sa FPJ’s Ang Probinsyano. Panahon Karon ra ko kahinumdom nga giuwan og ingon adto kakusog ang atong Easter Sunday. Wala mi klarong kinatulgan niadtong Dominggo sa kaadlawon kay kuyawan mi. Dili hinuon bahaan ang among lugar pero kinsa may di malisang nga pila man to ka oras nga puwerteng bundak sa uwan ug gabii pa gyung dako. Apan bisan gibagyo ang Easter Sunday, makita sa Facebook posts nga nadayon gihapon ang mga nagkadaiyang tulumanon sa Sugat Kabanhawan sa Sugbo. Bisan ang mga beach resort sa Liloan puno sad. Daghan gihapon ang nibiyahe bisan maora nag swimming pool ang kadalanan. Amping lang intawon mo kay lahi na ron ang panahon.

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Abril 18, 2017.

