Sugilanon: Si Tikyo ug si Hesus

Edgar J. Sumagang

Buagsong, Cordova, Cebu SA hilom nakapasalamat si Tikyo dihang nakita niya ang Kapitan sa ilang barangay diha sa ilang nataran. Nagdam-og kini sa hiniktan niyang lambuhon. Sa pagkakita sa kapitan kang Tikyo gihigtan pagbalik ang manok ug gibutang sa yuta. Giduol sa Kapitan si Tikyo ug gidala sa sala sa iyang balay. “Unsa bay tuyo mo ning sayong kabuntagon sa Lunes Santo?” matod sa Kapitan. “Bahin nianang mga ‘heavy equipment’ nga nagpundo sa atong baybayon, Kap. Para unsa man na?” ni Tikyo nga maikagon. “Mao nay gamiton sa pag-reklem sa atong hunasan, Kyo. Sa akong nahibaw-an liwas sa Semana Santa sugdan na ang maong proyekto!” tubag sa Kapitan. “Unsa?” kalit nga namuwa ang nawong ni Tikyo human mabati ang mga pulong sa Kapitan. “Tikyo, kalambuan ang tumong ni Mr. Hesus Wong. Kon maugmad na ang hunasan, natural mapiksan sab og mga mehoras ang atong lungsod!” “Nindot puy-an ang kalam­buan, Kapitan, apan kon may kapanginabuhian na nga hiligsan tungod sa maong kalambuan, kana usa na ka kaalautan! Gusto ka bang manghamoy na lang sa tudlo ang mga anak sa dagat sa umaabot nga mga adlaw?” Human niyag pamulong milakaw si Tikyo nga bug-at ang buot. Nianang pagka gabii hilom nga gipundok ni Tikyo ang mga isog nga mga mananagat. Ilang gub-on ang mga dagkong sakyanan aron di mahinayon ang pag-reklem sa hunasan. Dihay miarangkada sa makina ug may mihilhil sa mga ligid. Apan duha pa lang gani ang ilang naguba nadiskitahan sila sa mga tanod nga gisuholan sa pagbantay. Nagkatibulaag silang panagan. Si Tikyo didto paingon sa gamayng lasang sa ilang dapit diin may payag nga gibiyaan na sa tag-iya. Didto siya tago kay gipangita na man sila sa mga pulis. Biyernes Santo. Nahitimbakuwas si Tikyo. May kasikas siyang nabati nga nagpadulong sa payag. Iyang gisusi. Mga pulis, Wa siya maglangan, mainampingon siyang mipahilayo sa payag. Apan igmat ang mga pulis. Nakita nila si Tikyo nga nagpahipi siot nga kahoy-kahoy, Dihadiha gipauwanan kini nilag bala. Apan abtik si Tikyo nga nakadagan hangtod nahiabot siya sa karsada nga gisundan pa gihapon sa mga pulis. Mao na lang ang kahingangha sa hepe dihang gibabagan ni Tikyo ang usa ka luhong sakyanan ug gilabni ang nagkupot sa manubela, Naniga ang mga mata sa hepe sa iyang nakita. “Men, hold your fire! Gi-hosteds ni Tikyo si Mr. Hesus Wong!” milanog ang tingog sa hepe. Si Tikyo nga nakadungog sa ngalanggilitok sa hepe nahiiknat ang kilay nga misulti, “Ikaw ba si Mr. Hesus Wong, ang motabon sa among hunasan?” “Oo, ako! Tingali, ikaw sab si Tikyo. Abi nimo,Kyo, kagabii nagdamgo nga dihang gitabunan na ang hunasan nakita ko nga nasamad ang dagat ug nagkadugo. May dautang tilimad-on ang maong damgo. Busa nia ko karon aron ipahibawo nga di ko na ihinayon ang pag-reklem sa inyong hunasan!” Gitutokan ni Tikyo si Hesus Wong ug maoy nakita niini ang usa ka tanod nga tapad ni Kristo nga nangandoy nga mahiuban kang Kristo sa Paraiso. (Katapusan)

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Abril 18, 2017.

Latest issues of SunStar Superbalita-Cebu also available on your mobile phones, laptops, and tablets. Subscribe to our digital editions at epaper.sunstar.com.ph and get a free seven-day trial.