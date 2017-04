Tambagi ko Noy Kulas: Kay kagikan kabus

Dear Noy Kulas, Tawga lang ko og Tano, 28 years old ug nagtrabaho sa usa ka kompaniya diri sa Cebu. Di lang nako ipaklaro kay mauwaw ko. Ang akong problema mao ang akong uyab nga arangan pagkabutang ug konserba­tibo. Naproblema ko kay moangkon ko, wa ko makaila sa akong parents. Ang akong namat-an nga ginikanan mao ang mga mag-uuma nga magtiayon nga naa sa probinsya. Nagdako ko nila nga gipanggga bisan sa ilang kapobre apan uban sa akong mga paninguha, nakalampos ko. Di ko proud kay sinagop ra ko ug kabus usab ang akong giila nga parents. Nya nagsige na ra ba og panghagad nako ang akong uyab nga moadto ko sa ilaha aron mailhan sa iyang parents. Di kaha ko nila pabuwagan sa ilang anak kon makahibaw sila sa akong kagikan? Mauwaw ko nga makahibawo sila. Unsay akong buhaton, Noy Kulas? TANO Tan, Isulti sa imong uyab ang tanan kon unsa ang imong kagikan. Ayaw ikauwaw kay angay gani siya nga ma-proud ka nga bisan sa kalisod, nakalampos ka sa pagtungha. Nagtimaan ni nga usa ka ka tawo nga kugihan ug dunay maayong panglantaw sa kinabuhi. Kay sa pagkatinuod, ang pag-angkon og maayong pamilya di sukdanan sa pagpili og tawo. Dunay mga pamilya nga maayo ang pagkabutang apan, ang pagpuyo sa mga sakop nagkagidlay. Busa kon wa pa makahibawo ang imong uyab kon unsa ang tinud-anay mong background o nakapamakak ka, tug-ani siya sa tinuod. Diha niana, kon maayo usab ang panghuna-huna sa imong uyab, makapasigarbo siya nimo. Mas maayo usab nga makahibawo ka unsay ilang reaction kon mahibawo sila sa imong pagkatawo. Kay alang nako, ang tawo nga nilampos bisan sa grabeng kalisdanan, angay ipasigarbo, di yam-iran. Angay nga daygon. NOY KULAS (kulassuper@sunstar.com.ph)

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Abril 18, 2017.

