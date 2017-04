Sugilanon: Taytayan ang kapakyasan

Vivencio Tabasa

Labangon, Cebu City HOY, ROMEO! Kabaga gud nimog nawong nga dili kasabot nga wa koy gusto nimo! Wa ka manamin kon angayan ka ba sa among kahimtang?” banghag ni Linda nga nanig-hawak kang Romy nga nagkaon uban ni Ben, iyang amigo, sa tindahan ni Andoy sa dalan Salvador. “Tan-awa, gipakauwawan ka ganiha ug giatol pa gyud sa tingpaniudto nga daghang nangaon. Wa siya maliwat sa namatay niyang inahan nga maayo kaayog batasan.,” ni Ben. Nag-inom silag tuba sa tindahan ni Nang Liyang. “Mangutana ko, Bay. Duna ba diay sumbanan nga mopugong sa mga kabos nga mangu-litawo og adunahan?” ni Romy nga kahubugon. “Aw, wa hinuoy makapugong ni bisan kinsa nga maninguha og mga adunahan, sama sa imong gibuhat ngadto kang Linda. Apan, Bay Rom, karong panahuna lahi na sa drama sa bantawan nga atong nakita sa gagmay pa ta, diin ang mga kabos mao kanunay ang makatag-iya sa gugma sa leading lady, bisan pa ug abogado, doktor, o asindero ang iyang mga karibal! Dili na na mao karon, Bay Rom. uy!. Ang mga sapian na ang kanunayng makadaog sa tigi sa gugma bisan ug dili maayo og hitsura!” ni Tony nga mitukiki og katawa. “Hinuon, tungod sa imong kagwapo ug maayong moduwa og basketball, hapit tanang chicks dinhi nauyab nimo, nga sama kanato ug kahimtang! Apan na-leksyon ka ni Linda ganihang udto!” ni Ben dayong yarok sa iyang tagay. Tungod sa pagkapakyas niya sa gugma kang Linda mibiya siya sa ilang dapit. Iyang gisultian ang iyang hinigugmang si Delia ug magkontakay lang sila pinaagi sa selpon. Ang tinuod, miapas si Romy sa iyang maguwang didto sa Mindanao aron mag-basketball player sa kompaniya diin ang iyang igsuon star player. Tinguha ni Romy nga maka-eskuyla magabii gikan sa trabaho, aron pagtapos sa iyang kursong ‘accounttancy.’ Paglabay sa pipila ka tuig milampos si Romy sa iyang kurso isip ‘cum laude’ ug nahimong 3rd placer sa CPA board exam. Human sa halawom nga pagtimbang-timbang, gidawat ni Romy ang tanyag sa sanga sa PST Banking Corp.dinhi sa Sugbo, isip Branch Manager. MIKIRING ang office intercom. “Sir, diay mga bank client nga gi-refer sa imong office gikan sa asst. manager for your final decision” tingog sa iyang sekretarya. “Okey, pasudla,” tubag ni Romy. Nahitiurok ang unang misulod sa iyang opisina ug ingon sa dili makatuo sa iyang nakita. “Uy, Miss Linda Villarosa! Ikaw man gud diay ni! Kumosta? Pali­hog lingkod. Unsa may akong i­­ka­­­alagad?” ni Romy nga miabi-abi. Milingkod si Linda nga nagpabiling nahibulong ug nangluspad. Wa kini tingog-tingog nga mitunol sa sulat kang Romy. Hu­man mabasa ni Romy ang su­wat, mapahiyumong gisukot si Linda kon unsay iyang ikata­bang. Maulawong miduko si Lin­­da ug mihangyo nga kon mahimo ma-extend unta og laing du­ha ka bulan ang pag-embargo sa ilang balay ug yuta nga na­prenda sa namatay niyang ama­han. Gi-extend ni Romy og unom ka bulan. Dayon gipig-it niya ang bugnawng kamot ni Linda, du­ngan ang pag-imbitar niini sa umaabot nilang kasal ni Delia. Nanglipaghong ang nawong ni Linda sa kaulaw. Mitindog siya gikan sa gilingkuran ug mibiya nga daw naglutaw sa carpeted flooring sa opisina ni Romy, ang tawo nga iyang gibalikas og kasaba kaniadto tungod sa pagka kabos. Ug karon usa na kini ka Branch Manager sa usa ka dakong banko dinhi sa Sugbo. (Katapusan)

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Abril 20, 2017.

