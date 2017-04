Tambagi ko Noy Kulas: Nabanhaw

Dear Noy Kulas,

Tawga lang ko og Jethro, 26 years old na. Ulitawo ko pe­ro duna na koy girlfriend for three years pero buwag na mi ron. Nagsugod ang akong pro­blema dihang nag reu­nion ang among batch sa high school ug nagkita mi sa akong ex girlfriend nga minyo na pero abroad ang bana.

Actually, Noy, wa mi magkabuwag. Naputol lang ang among communication sa pag college na namo ug na busy. Nahibaw-an na lang nako nga naminyo siya two years ago sa iyang uyab. Karon wa ko magdahom nga magkita mi sa among class reunion. Malipayon ming duha ug nagkumustahay sa among tagsa ka life. Natural ra nga mag-exchange mi og phone numbers ug nagka friend sa Facebook.

Didto na nagsugod ang a­­­mong problema. Nagsige na mi og chat ug magtawganay. Usahay di na kuno niya tubagon ang call sa iyang bana kay di na siya ganahan. Sa laktod, nabalik ang among feeling kaniadto sa teenagers pa mi. Akong GF nakigbuwag na nako kay wa na kuno koy time niya kay magsige ko og pasa­ngil nga busy ko sa work.

Noy, kahibawo ko nga sa­yop ni ang akong gibuhat pero lisod I-avoid kay we love each other so much. Maglisod mi og buwag na. Unsa may a­­­kong buhaton?

JETHRO

Jeth,

Wa may problema sa imo­ha kay ulitawo ka. Wa kay ka­bilingggan sa kinabuhi ug way pamilya nga mabungkag. Ang imong uyab maoy dunay problema kay minyo na siya. Lisod ang iyang kahimtang.

I know sakit kon magbuwag mo human ma-rekindle ang inyong mga pagbati ug relasyon nga way closure. Apan gikinahanglan ni. Giki­nahanglan ang hugtanay og bakus.

Putla ninyo ang communication as a start. I-deactivate ang imong Facebook as much as possible. Pag ilis mong duha og numbers. Kini right step padung sa saktong desisyon.

Lisod ni sa unang pipila ka buwan apan sa ngadto ngadto, makaya ra ni ninyo. Unya, pakigbalik sa imong uyab. Sa ako nang giingong, sugod ray lisod ani.

NOY KULAS

(kulassuper@sunstar.com.ph)