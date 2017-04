Serna: Tourist spots sa Cebu sa KathNiel movie

NIADTONG naghulat mi nila ni Kathryn Bernardo ug Daniel Padilla alang sa presscon sa "Can’t Help Falling In Love," gibalikbalik pagsalida ang trailer sa pelikula. Nasagmuyo ko kay wa gipakita ang Oslob diin naka-shoot silag usa ka esena. Nakaingon ko: ‘Natinuod kaha ang akong katahap nga ma-edit ang esena sa bisan unsang hinungdan?’ Nasayop ko kay sa pagtan-aw nako, nagbuntaug gyud ang simbahan sa Inmaculada Concepcion sa Oslob. Didto usab ang plaza sa Argao, simbahan sa Boljoon, Osmeña Peak sa Dalaguete, corals sa Moalboal, Boho Rock Resort sa Poro, Bukilat Cave sa Tudela (Tuleda sa credits) ug uban pa. Seguradong mobati og garbo ang mga Sugbuanon inig tan-aw nila sa pelikula. Uy! Pahalipay diay sa Star Cinema ug sa KathNiel kay nikita kinig P33 milyones sa unang adlaw. ● ● ● Niadtong nilayat ko sa kaulohan sa pagsaulog nako sa akong adlawng natawhan di pa lang dugay, hapit unta ko makatan-aw sa special screening sa pelikulang "Bliss" didto sa UP Diliman. Ang Bliss gibidahan ni Iza Calzado nga nakapadaug niyag best actress award didto sa Japan. Ang nakaparat lang kay pila na lang ka minuto dayong sugod sa pagsalida pagkahibalo nako. Maayo na lang kay gidapit ko sa laing special screening nga dinhi na sa Cebu. ● ● ● Sa sunod semana na ang pagsaulog sa Kadaugan sa Mactan. Daghang kalihukan ug indigay ang giandam sama sa pagpili kang Rayna Bulakna (wa koy seguro kon may Hari Lapulapu ba), food festival, pagpili sa mga nindot nga tribu sa bisperas sa Kadaugan, ang Sangka Dance Battle II & Back 2 Back Concert For A Cause. ang Rampada Street Party ug uban pa. Mga panghinaut sa malampuson ug malinawon nga pagsaulog. ● ● ● Magsaulog sa ikatulo nga grand reunion ang Southwestern University Dance Troupe sa Hunyo 24, ang kasumaran sa adlawng natawhan ni Sir Myhc Gonzales, ang tawo luyo sa kabantug sa dance troupe, ang unang Sinulog Festival Hall of Fame awardee. Gidapit ang mga kanhi sakop sa pag-apil.

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Abril 21, 2017.

