Super Suroy: Nagpangamay ang dagat sa Kota Park

Kota Park. Way bayranan sa entrance ug barato ang abangan sa cottages ug lawak sa Kota Park nga gawas nga kaligoanan, nahimo usab nga kabahin sa kasaysayan sa lungsod sa Madridejos gumikan sa Old Kota Fort nga naa sa park. (Hulagway gikan ni Allan Cuizon)

SUMMER na. Mabati na usab ang tumang kainit sa adlaw ug ang kaalimuot. Ang mga tawo mingdagsa na usab sa nagkadaiyang beach resorts ug ubang suroyanan aron magpabugnaw, mag-enjoy ug mag-relax. Ang isla sa Ban­­­­­ta­yan ang usa sa mga paborito nga du­­go­­kon sa mga turista aron ma­­ngaligo sa dagat nga may puti nga bas sa baybayon. Kon gusto ka og barato ug makadaginot sa imong pagbakasyon samtang magpabugnaw, ang lungsod sa Madridejos, sa naasoyng isla, nagtanyag sa Kota Park sa Barangay Poblacion. Way bayran nga entrance fee sa pagsud sa Kota Park. Libre kini alang sa tanang mga bisita ug molupyo. Ang park gidumala sa lokal nga kagamhanan sa Madridejos nga gipangulohan ni Mayor Jay River Dela Fuente, anak ni kanhi mayor ug karon Bise Mayor Salvador Dela Fuente. Usa sa mga makabihag nga talan-awon sa Kota Park mao ang sunset o ang pagsawop sa adlaw. Kon taob, magpangamay ang crystal nga tubig sa beach area sa park, samtang kon hunas, maklaro ang lainlaing mga porma sa bato. Kon hilig ka mag-selfie, mahimo usab ka mopuwesto sa boardwalk nga may gitas-on nga 187 metros, ginganlan nga Bontay Baywalk, nga gitawag u­­­­sab og ‘road to forever.’ Ang bon­tay nagpasabot og hunasan. Gikan sa baywalk, makita nimo ang watch tower nga color green. Duna usab playground area alang sa mga bata sud sa park. Lab-as usab ang hangin sa dapit tungod sa presensiya sa mga punoan sa kahoy. Gawas sa nindot nga talan-awon, makita usab nimo sa Kota park ang kabahin sa kasaysayan sa Madridejos, ang daan nga fort nga natukod niadtong 1790. Ang Old Kota Fort gitukod ni Gabriel Lazaro Mangubat, founder sa Lawis Government. Aduna kini gilapdon nga dul-an sa usa ka ektarya. Ang istruktura ginama sa corals, anapog, bato, bas, puwa nga asukar ug egg white. Ang Old Kota Fort nagsilbi nga tagoanan sa mga molupyo kon moabot na ang mga Moro nga mga pirata ug managit og mga babaye ug bata nga taga Lawis ug ibaligya aron mahimo nga sulugoon. Ang upat ka mga haligi sa fort maoy nagsilbi nga watch to­wer diin magbarog ug magban­tay ang kalalakin-an sa moabot nga mga pirata ug ila dayon abisuhan ang mga molupyo. Si Melchor Samson, 54, municipal tourism officer sa Madridejos, niingon ang lalake nga gitahasan magbantay sa tower motayhop sa budyong o seashell horn kon dunay nagdung nga mga pirata, inig kadungog sa mga nitibo, mosud sila sa kota. Barato lang ang abang sa mga cottage ug lawak nga di airconditioned. Ang mga lawak nga may aircon kay P1,500 ang abang matag adlaw, samtang P1,000 sa way aircon. Ang open cottages kay tag P200 ang abang matag usa. Duna usab gazebo sa sentro sa park, P250 ang abang sa taas nga bahin diin makita nimo og klaro ang view sa park samtang, P200 sa ubos nga bahin. “Barato ang atong rate kay public man ta, mobarato gyud ta. Dili nato pabayron og mahal ang mga tawo nga maoy tag-iya,” pamulong ni Samson. Siya nidugang nga kasagaran sa ilang mga bisita modagsa panahon sa semana santa. Matod niya nagplano si Mayor Dela Fuente magbutang og zipline gikan sa gazebo, nag-atubang sa dagat, paingon sa watch tower nga may gibanabanang distansya nga 2015-200 metros. Ang mayor nagplano usab nga palambuon ang park pinaagi sa pagpatukod og duha ka andana nga edipisyo nga masudlan og 10 ka mga airconditioned nga lawak ug magbutang og swimming pool. Ang imong pagbisita sa Kota Park segurado nga bililhon labi na kon makakaon usab ka sa lab-as nga seafoods nga mapalit sa merkado sa lungsod.

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Abril 21, 2017.

