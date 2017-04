Talk to Papa Joe: Ngano pa man

Dear Papa Joe, Tawga lang ko sa ngalan nga Jenny, 25 years old. Ang akong problema kabahin sa gugma nga napurnada. Duna koy uyab sa una nga maoy amahan sa akong gisabak karon ug talianak na sad ko. Nahigugma mi sa usag usa ug gidawat nako siya kon si kinsa ni siya. Nagkaila mi ani niya sa usa ka imnanan ug nagtuo ko nga bugoy siya kay nahibaw-an man nako nga adik diay siya. Nag live-in mi niya ug bisan sa iyang ka adik, wala ko niya pasakiti ug giatiman ko niya og maayo pero mao lagi na, mosuyop gyud siya ug matod pa niya hinayhinayan niya og biya ang maong bisyo. Pero ulahi na ang tanan kay niabot gyud ang time nga akong gikahadlukan, gipusil siya sa wala mailhi nga mamumuno ug mao kini ang nakapahugno nako. Nadawat nako nga mao nay iyang gidangatan tungod ra sad sa iyang binuhatan pero ang di nako madawat ang magpuyo nga wala na siya sa akong kiliran labi na nga manganakay na ko. Wa man koy problema sa kwarta kay may trabaho man ko. Ang ako lang ang kamingaw. Unsay angay nakong buhaton? JENNY Jenny, Mao nay giingon, Day, nga tinud-anay nga gugma na gyud nang imoha sa iyaha nga wala magtan-aw kon unsa siya ug si kinsa siya. Tinuod sakit na ug lisod dawaton pero angay nimong hangpon ang kamatuoran nga wala na siya. Wala na tuod siya pero sa iyang pagpanaw naa siyay gibilin nga buhing handumanan sa inyong gugma ug mao kana imong gisabak. Mmao nga amomaha ang maong kabilin ug kon moabot gyud nga naay laing lalake nga mopapitik sa imong kasingkasing ug andam modawat nimo kon si kinsa ka, ayaw lang sad sirad-i ang imong kasingkasing. Pero sa pagka karon kinahanglan ka nga mapagpaka lig-on para sa imong anak. PAPA JOE (sa inyong tampo ipadala lang sa papajoesuperb@gmail.com)

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Abril 21, 2017.

